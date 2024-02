‘La Malagueñíssima’, ‘Quiero hacer una comparsa pero mi hermano no quiere’ y ‘El misterio del tiempo’, ganadores del COAC Carnaval de Málaga 2024

Nuestro Teatro Cervantes, nuestro Templo Malagueño de las Coplas, acogió la última sesión del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) del Carnaval de Málaga. Cartel de no hay billetes en la Gran Final ¡Cabezón dorado para el público que durante todas las jornadas ha mostrado su apoyo a las agrupaciones! Ésta no iba a ser menos, aunque se echó en falta algunos disfraces más. Como es habitual tuvo lugar el acto de bienvenida por parte del Ayuntamiento de Málaga, con presencia del alcalde Francisco de la Torre y la concejal de Fiestas Teresa Porras, y la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, con su presidente Carlos Torres y la responsable de relaciones institucionales Belén Caballero.

Nadie se dejó nada en busca de acceder a los primeros peldaños de este COAC 2024. Coplas desgarradoras, voraces y llenas de crítica afilada en comparsa, humor a raudales y chistes novedosos en murga y cuarteto. Homenajes a Antonio León y despedidas como la de Juani Bermúdez y Miguel Merchán. En el ecuador de la gala final se hizo entrega del Pito de Oro a título póstumo que este año ha recaído en el murguista, recientemente fallecido, Álvaro Siles ‘El Primo’. Este reconocimiento, recogido por sus compañeros de la murga de San Andrés, es la máxima distinción que se puede hacer a un carnavalero de parte de todas las agrupaciones.

El jurado del concurso, presidido por José Luis del Pino, apareció para dar el veredicto y así conocer los nombres de los premiados por modalidad y categoría. La voz de la secretaria Virginia Pérez narró…“En la ciudad de Málaga, siendo las 05:39 y una vez terminada la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) del Carnaval de Málaga 2024, acuerda otorgar los siguientes premios en las diferentes modalidades:

Categoría adultos

Comparsa

Primer premio: La Malagueñíssima

Segundo premio: Los Dioses

Tercer premio: La tripulación del señor iluso

Cuarto premio: El Circo del Sol

Quinto premio: Los Incurables

Murga

Primer premio: Quiero hacer una comparsa pero mi hermano no quiere

Segundo premio: Leyendas de pasión

Tercer premio: El último superviviente

Cuarto premio: Me tienes frito

Quinto premio: La cuenta, que nos vamos

Cuarteto

Tercer premio: El Misterio del Tiempo

Categoría juvenil

Cuarteto

Primer premio: A tres metros sobre el suelo

Flashback a las 20:00 horas. Así fue el desarrollo de la sesión. Compartimos con vosotros los detalles más destacados (los buenos, los malos y los regularcitos). ¡Arriba telón por última vez!

Murga ‘El último superviviente’ (Málaga)

El pan de cada día y ellos de nuevo atrincherados para aguantar una nueva invasión de los guiris. Su grito, el del Carnaval este año sin duda. Dos muy buenos pasodobles. En el primero recuerdan el “batacazo” que se dieron el año pasado. Las cosas del concurso, pero fuerzas renovadas en su esquinita junto a los suyos, mientras su premio es “nacer carnavalero y malagueño”. El segundo al único vicio que tienen y el que reivindican señalando al alcalde por una calle sin horario para las coplas.

Mostraron una pancarta reivindicativa que mostraba “Tivoli World no al cierre”. Mejor las parodias previas a sus cuplés, al número de coplas que se iban a cantar esta noche al alcalde y las que le iban a importar poco. El primero al terraplanismo de sus partes nobles y el segundo, con suspense en la interpretación, es decir, mascamiento leve. Remataron el segundo con su grito de guerra. Faltó algo más de gracia en la pieza dominante de la modalidad. En el popu hicieron un contrataque de papelillos en una de sus cuartetas, modificando el desarrollo original. ¡Actuaciones sobresalientes, arrastrando y a por la estatuilla de oro!

Comparsa ‘Los Incurables’ (Málaga)

La realidad que representan estos carnavaleros frustrados al no haber logrado el año pasado se rompió este COAC. Eso sí, incurables de Carnaval pase lo que pase con su potencia por delante. Como no, a su amigo y “autor malagueño de pluma canalla y valiente” no faltó su letra en forma de felicitación. Merecida par el pregonero Máximo Gómez.

Una de homenaje y otra reivindicativa a una justicia que debería encerrar hasta pudrirse a los asesinos en la cárcel. Desarrollo original en el ese segundo pasodoble enlazando la forma en que murieron Santa Paula y San Ciriaco, y la cantidad de niñ@s que portan esos nombres y que mueren a manos de criminales. Huevos y nabos en una tanda de cuplés de comparsa. ¡Vaya momento! Toda la familia Bermúdez sobre las tablas para presenciar el último “ensayo general” del grupo tras anunciar su capitán Juani un futuro descanso sin fecha de vuelta. Llegaron a esta final dejándose la garganta y hoy dieron su último aliento con mejoría.

Murga ‘Leyendas de Pasión’ (Málaga)

Tipo desde casa. Llegaron siguiendo el itinerario de una Extraordinaria desde calle Álamos hasta el Cervantes acompañados de una banda de cornetas y tambores. Manolito se colocó el capirote para la cita especial. Se acaba este calvario para su padre hartito de Semana Santa. Permítanme irme directo de pleno al segundo pasodoble. Homenaje de bandera a un compañero que se retira “el chiquitillo que con sus letras se hizo grande”, al gran Joni. ¡Lágrimas fuera!

En la final hay que estar y competir. Ellos lo hicieron de gran categoría en sus cupletinas de 4 en 4. El humor negro con Daniel Sancho, el creador de Cera-fin y un “cuplé para la calle” y los extranjeros ya que mezclan varios idiomas destacan en la primer tanda, en la segunda Manolito diciendo siempre que no igual que su mujer en la cama, quería ver camellos y lo llevó a la Palmilla, droga en el cuarto de baño de familiar en familiar y se dejan besar por Paquito de la Torre si ganan hoy como aquel Rubiales eufórico. Con el popurrí terminaron de bordar un magistral pase para decir ¡aquí está Manolito!

Cuarteto juvenil ‘A tres metros sobre el suelo’ (Málaga)

Palco de Semana Santa, de la Rosaleda y….¡del Tetro Cervantes! La volvieron a liar parda Marta Berdugo y estas cuarteteras. Jartibleando y rajando de la fiesta en sus diferentes modalidades con su amiga influencer y una intrusa sevillana en la parodia. Boom a la modita de las cupletinas: “Si no le meten gracia a uno, ¿cómo se la van a meter a tres?” Antonia Carla Zumaquero Pariente Merchán….apellidos de la Casa Real del Carnaval. Cantidad de pegotes que volcaron el teatro.

En el primer cuplé se notó un poquito de mascatori en ciertas partes antes de llegar a su consecución, gracioso con el monaguillo como protagonista. El segundo, top, al Morta y sus equivocaciones presentando lo que hizo dudar si lo anterior fue adrede. En el tema libre nos llevan representaciones de cánticos que desde el público se lanzan a los grupos, a una Carmen Abenza en camerinos que no calla, etc. Hubo cameo de personajes del cuarteto de Alberto Salas, unas guiris y Paco de la Torre ‘clin clin caja’ llegó también al palco. “¡Más gente metía que en el palco de Paqui Prieto!”. Se despidieron este año y también como conjunto. ¡Honor y un primer premio como un castillo!

Comparsa ‘La Malagueñíssima’ (Málaga)

Los bufones de nuestra Málaga con un soniquete propio y de belleza singular. ¡Qué bonito pian los niños! Primera bala a las abuelas con mucha personalidad y originalidad. “Mi corazón nunca la llama abuela porque fue tanto que no la sé ni nombrar”. Dos lagrimitas fuera. La segunda fue un bazucazo en forma de ajuste de cuentas a todos los “políticos verbeneros”. Reivindican la lucha obrera. De de la Torre (ciudad vendida) a Daniel Pérez (“no saben en mi barrio ni quién eres) y mención a los “76 partidos de izquierdas”.

¡Ojo! Excepción de cuplés en comparsa. La parodia no falla y tanda divertida. Carlos Pasky protagonista en el primero, el mismo que se lleva cada Carnaval y la mujer es la que está grabando siempre. Segundo a un gato que a todo el que se acerca lo cascaba, menos al alcalde quien “vivió y a la media hora murió” el animal. Llevaron al culmen su obra brindando una actuación de 10. ¡Jurado, qué ajustada está la cosa!

Murga ‘Me tienes frito’ (Roquetas de Mar, Almería)

Surtidito de fritura y antes del descanso es sinónimo de hambre, pero hambre el que trae este grupo interpretando su repertorio que se come el escenario. Cambios en la entrada de la presentación, uno al Málaga CF y otro, muy actual, a los fallos en la retransmisión de una tv malagueña durante su retransmisión. Los pasodobles a la pérdida de su compañero de vida, su perro, y a los colores políticos que enfrentan a un país donde los ciudadanos estamos pintados de negro. El segundo sí.

Acertados los dos cuplés. El público los acogió a las mil maravillas. El segundo fue pelotazo. Levantaron al público como si estuviesen en el antiguo Tintero, levantando el dedito para el camarero y se dirigieron al jurado para que viesen como “to el mundo quiere que la fritura sea un primero”. El otro a la moda de las operaciones estéticas y ellos se van a poner un nabo que les llegue a las rodillas, pero evitarán los cardenales cortándoselas. Roquetas mostró una intensidad descomunal, sin duda el mejor pase de los tres que nos han ofrecido este año. ¡Bravo por vosotros, no nos faltéis nunca!

Comparsa ‘Los Dioses’ (Alhaurín El Grande, Málaga)

Impresionante manera de irrumpir estos dioses incas del Carnaval para traer su ofrenda. Dos letras de final en las piezas dominantes de la modalidad con Málaga como epicentro. “Silencio, por favor, que hoy canta mi tierra”. En el primero completo repaso a la historia del Carnaval malagueño en forma de poesía adornada por unos coros que hacían sonar a Caja de Música (1994) y a La Tropa (2012), entre muchos otros grupos destacados (y autores) que se iban descubriendo.

Dulce con remate sorpresa y reivindicativa en el segundo pasodoble. Los dioses que fueron dando forma a nuestra Málaga, todo muy dulce, hasta que no entienden qué se ha creído el dios que le vende el ladrillo: “Alcalde, ese Dios del compadreo, esta ciudad ya no es del malagueño”. Otros cuplecitos de comparsa bien tirados. Malaguistas masoquistas, masoquistas, y la FIFA cambiando la fecha del mundial ante la declaración de Paco de la Torre afirmando que el metro llegará en la Rosaleda. El despliegue de voces de este grupo es una delicia, pase con un ejecución de finalísima. Aquí se viene jugar. ¡Por siempre febrero!

Murga ‘Quiero hacer una comparsa pero mi hermano no quiere’ (Málaga)

Introducción donde se cambiaron los papeles este grupo dividido entre murguistas y comparsistas. Eso sí, siguen sin ponerse de acuerdo. Levantaron el teatro en sus dos pasodobles. Homenaje sorpresa a Antonio León ‘El Canijo’ por sus 45 años en la fiesta. Su hijo no pudo contener la emoción y le costó terminar la copla. En el segundo rugido fortísimo del león. Piden respeto al Carnaval, descuidado por el Ayuntamiento, que “parece que siempre les molesta” y reclaman que se escuche de parte de todos los grupos desde la cantera hasta adultos.

Llegaron sus cupletitnas 2x2. Con muy buena calificación todos ellos. Un borracho se equivoca con la puerta de la vecina, la nueva denominación del equipo de fútbol Roma Luz a Roma Luces por una publicidad de un club de alterne, un piquito de Paco de la Torre a Teresa Porras para ver si lo echan y así termina su legislatura y repaso en a todos los grupos finalistas de la modalidad. Nueva cuarteta en el popurrí al son de ‘Follow the leader’, arriesgando todo por la estatuilla dorada. “¿Pa dónde tiro? “El gallinero es de murga, el patio butacas de comparsa y las plateas de gañote”. La manera de venderlo y disfrutar sobre las tablas es envidiable. ¡Es su año!

Cuarteto ‘El Misterio del tiempo’ (Málaga)

Nano y Ricardo, estos feriantes arrumbados, pusieron su coche máquina del tiempo rumbo a 1945 a otro punto importante de la historia: la II Guerra Mundial. Parodia cargada de golpetazos al encontrarse con dos militares italianos que mueren en un bombardeo. Por ahí vienen los tiros y el sodio es Na. No faltó la broma por su penalización por pasarse de tiempo en semifinales. Luego retroceden para salvarles, pero al escuchar que están enamorados de Sevilla hubiesen preferido “que la historia sigua su curso”.

Pincharon en los cuplés ya desde el inicio del pito. Esta vez se sumaron Franco, Hitler y Mussolini como personajes históricos. Más gorditos de lo habitual, pero “mañana empezamos el nuevo ‘régimen”. Un problema con la letra se nota el doble en cuarteto. El tema libre con viaje al año de construcción de la Catedral de Málaga fue de más a menos. ¿El que la construye es ese? Diego, sí lo es (Siloé). Impase by the face irrumpiendo para entregar un premio al señor cenachero por su chiste 100. Participación del obispillo Álvaro Díaz que cantó su estribillo muy al tema: “Paco, si tu querías otra torre, haberme termino la de la Catedral”. Vuelta a la feria y a casa. ¡Gracias cuarteto por sacar la modalidad a flote y entretener al respetable con vuestro humor!

Comparsa ‘El Circo del Sol’ (Málaga)

Con las armas al viento, manchados de sangre (por el valor de la última batalla) y cantando con rabia. ¡Conjuntazo de voces de estos gladiadores! Espada afilada en las letras de pasodobles, donde la segunda atravesó la carne de una izquierda que recibió tortas por todos lados. “¿Dónde estará esa izquierda que a mí me falta? Que reprime a la clase obrera, que no distingo quienes son los fachas”. Antes Jesús Gutiérrez abordó el tema de la salud mental de forma cuidada y con remate reivindicativo. Una enfermedad que hace que muera en silencio toda una generación, que sabrían los políticos que es volverse loco de verdad si les tocase a ellos.

Pasado y futuro en una tanda de cuplés simpaticones. Primero a las diferencias de los tiempos de estos gladiadores en la Malacca Romana y la Málaga de ahora, todo lo que antes no había, pero sin duda Don Francisco ya estaba de alcalde. El segundo a la Málaga Moderna que habrá cambiado mucho, aunque el Benji seguirá de jurado. Impecable defensa del popurrí de principio a fin. Quieren guerra y habrá sangre en la lucha por estar en el top 3.

Murga ‘La cuenta, que nos vamos’ (Málaga)

El Mesías apareció como si de un milagro se tratase sobre las tablas: descendiendo del techo del teatro. En esta ocasión los 12 apóstoles venían preparados con paraguas ante la petición de pan. No hubo Última Cena, momento botellón por la hora que marcaba el reloj (04:00). En el milagrito hubo apariciones de Jesucristo en diferentes puntos del Cervantes.

Dardo directo a carnavaleros y autores que crucificaron a su autor al no firmar en una asamblea de la Asociación de Carnavaleros: “Yo no me vendo por ser el que mande en un sillón de mierda y mis 20 merchenarios jamás serán gregarios”. Merchán anunció su despedida en el segundo, muy emotivo, rematando que si llega el momento empezará otro cuento y volverá resucitado. Flaquearon en los cuplés, mejor el segundo que el primero en el al hilo de la despedida el grupo le pregunta a Maxi, a quien admiran, si quiere una murga el año que viene. El popu logró despertar al público con ese sello tan musicalidad que guarda siempre. ¡Gracias por tanto y por todo!

Comparsa ‘La Tripulación del señor iluso’ (Almería)

De las mejores presentación del concurso y me atrevo a decir que la mejor. Astronautas construidos en el universo de la mente de un niño repiten final tras quedarse en 2023 con la miel en los labios. Crítica a la iglesia en la primera letra, quien cavó su propia tumba hace tiempo por no predicar con el ejemplo. A la Desbandada, esa masacre vivida en la carretera que une Málaga-Almería en febrero del 37, como si un juego se tratase hasta lograr ese premio de llegar al destino. Dos letras normalitas, en general, en comparación con las lanzadas por las tres últimas comparsas.

Operaciones estéticas protagonista en el primer cuplé, muchos labios pinchados y luego las muelas podridas. En el otro, los jóvenes locos con las redes sociales y los filtros con fotos que no se ajustan a la realidad que acaban tituladas “mira yo mismo”. Eso sí, bonito segundo estribillo, totalmente renovado. Arañan algún puntito perdido en su tanda de cuplés. Prometen volver en su última cuarteta dando las gracias a su señor iluso. ¡Maravilla de comparsa, no faltéis para seguir sumando calidad a nuestro COAC!