Carnaval de Málaga: Corazones divididos y déjà vu de final en la cuarta semifinal del COAC

Cuarta y última sesión de semifinales del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) del Carnaval de Málaga 2024. Con todo el pescado a punto de venderse y el jurado afilando el bolígrafo llegar al final de la conocida noche de cuchillos largos. Antes de dar comienzo, la voz de sala anunció la sanción al cuarteto ‘El Ministerio del Tiempo’ con la resta del 10% del total de puntos de su pase de semifinales por pasarse de tiempo en su repertorio.

Murga infantil ‘¿No te cansas?’

Con su tipo respondieron a esta pregunta. Llegaron los más jartibles del Carnaval con detalles muy malagueños. No faltaron los verdiales, peinetas, jábegas, la Farola y la Semana Santa. ¡Gran trabajo (y difícil) de su director Edu Díaz! Como previo a sus pasodobles procesionaron al boquerón de la ciudad al son de las marchas e interpretaron al himno del Carnaval de Málaga. Nervios de cantar en estas tablas, los cuales se vieron muy reflejados en la interpretación.

La euforia e intensidad de la percusión contagió a unos pequeños que se dejaron el alma cantando el repertorio. En el segundo pasodoble se proyectó en el telón un texto en el que se podía leer: “Cuida de mi cantera, nunca os canséis de hacer cantera y dejar que nuestros directores aprendan de vosotros”. A los guiris que tenemos todos los días en Málaga y a sus (pocos) seguidores en Instagram dedicaron los cuplés “Mucho día blanquiazul, pero ¿qué pasa con el Unicaja?”. Tirito para la Fundación. ¡Muchas gracias, pequeños, sin la cantera no somos nada!

Murga ‘Los que viven de alquiler’

Aquí están tus hamaqueros de nombre Boquerón La gente de marquitas en la playa y ellos con la de las gafas de sol. La murga del Susi se quiere quitar la espinita del año pasado y viene más fuerte. Incorporan nuevo golpe acordándose de sus amigos los Malagüitas cuando los guiris se acercaban a sus hamacas: “Ahí vienen los guiris”.

¡De murguistas para murguistas! Bonita letra en el segundo pasodoble repasando grupos de antes y ahora, el espejo donde miran en la fiesta y con los que han crecido. En el otro crítica a las madres que abandonan a los hijos. El momento cuplé o la moda de las cupletinas, ellos de 2x2. Uno no, otro sí, uno no, otro sí. Cuestiones políticas, nombres de figuras nacionales que hacen que sea una “puta mierda” de cuplé y el otro a Teresa Porras, indignada por haber perdido la expo o, más bien” los gin tonics que no se va a beber.

Todo lo que puede pasar un día de playa, de filetes empanados a tortillas y todos los personajes que van en busca del mar. La cuarteta a los sevillanos, top. Les cobran IBI en vez de alquiler. Muchos pegotes de los que gustan. Disfrutaron sobre las tablas y eso se contagia. Les podríamos reservar una hamaquita para el viernes. El público les despidió con un “esto sí que es un peaso murga”.

Comparsa ‘El Circo del Sol’

¡Y a cantar (por derecho)! Irrumpieron estos gladiadores en el Coliseo Tumbaitum bajo la atenta mirada del emperador Panaerus. Potencia pura de uno de los mejores conjuntos del COAC que va desplegando de lado a lado su variedad vocal. Altos, octavillas y una segunda que da gusto en una puesta en escena de altura de la Peña er Dito.

En el primer pasodoble Jesús Gutiérrez sacó su espada reivindicativa. Al señor obispo y a la santa iglesia, quien y desde donde se predican unas creencias que luego no son las reales. Arderemos juntos en el infierno. De vellito el segundo. Cuánto cuesta decir te quiero, si “es la más dulce melodía que existe y el milagro de la vida”. Díselo a tu madre antes de que sea tarde. ¡Quizá tenía más altas puesta mis expectativas, pero vinieron con todo!

Tandita de cuplés agradables para la modalidad. Comparaciones entre lo de antes y ahora, pero lo que no cambia son las mechas de Miguelillo el de El Palo. El segundo con cameo de los Leones. ¡Esta vez sí sirvió el invento electrónico! La enorme musicalidad de cabo a rabo hace delicias del popurrí. La batalla, en la penúltima cuarteta, antes del veredicto final, es gol. Teatro en pie y dedito arriba del respetable. ¡Pa’ dentro!

Cuarteto juvenil ‘A tres metros sobre el suelo’

Del palco de Semana Santa pasaron al de la Rosaleda. Mucha interacción con el público, usando los cánticos como hilo conector. Tres aficionadas malaguistas, la más fiel, la embarazada y la influencer junto a la comentarista y una bética. Detallitos como la camiseta del Puerto de Torre en honor a un carnavalero que no está entre nosotros (dedicado su final de popurrí) y el futbolista Juanito con la mítica camiseta con la publicidad del Tívoli World.

En el tema libre, bastante bueno, destacó el momento en el que piensan el nombre de la niña o niñas que está/están en camino: “Si son mellizas ponle Alicia y Olivia, y que acortado digas Ali-Oli”. Por debajo el primer cuplé a Joaquín Sánchez y su humor, que saque un cuarteto; y el segundo a la Pedroche. En la parodia vuelven a subir el nivel. Apareció en escena el monologuista Tomás García, “del frente boquerón”, por esa frente (humor), con el que hicieron un bailecito para el TikTok. ¡Olé por ellas, el pase de oro para el viernes lo tienen! Arte y descaro sobrado para empezar a competir en adultos.

Murga ‘El último superviviente’

Malagueños puros atrincherados en la puerta de un antiguo bloque de la ciudad ante la invasión turística porque vienen los guiris. Grito de guerra del Carnaval que antes de abrir cortinas ya coreaba el público. Malagüitas bien cantaos y afinaitos. Se nota tela la evolución de este grupo en los últimos años en todos los sentidos.

Quitándose complejos en el segundo pasodoble respecto al Carnaval de Cádiz. Original y muy bien tirado. Nosotros tenemos nuestras cosas, en vez de Caleta, Malagueta, y el 3x4 se enseña en una fragua perchelera. “Cádiz es la veterana, pero aquí nuestro pasodoble trae el regusto a boquerones”. El primero a los vocablos de los niñatos hoy en día, nada que ver con lo de antes. No te cambian un pishita por un bro.

Donde hay que dar dieron. ¡Cupletasos! Comparaciones odiosas entre guasa y apareció el cartel de la semana santa, estando lo mejor en la cara trasera. ¡Nuestro cristo Merchán! Muy gráfica la tanda. Las compras en el ‘Chein’ y lo complicado que es cuadrar las tallas para el tipo. Al final salió el Nano vestido de de Chino para medirlos “con to tus muertos”.

Entraron al popurrí por la puerta grande entre risas mientras el afilaó preparaba los cuchillos para el veredicto del jurado. Luego lo defendieron como dios manda. La cuarteta con soniquete de ‘Abre la puerta niña’ de Triana puede conmigo (para bien). ¡Qué bien vienen, en busca del oro, sin duda! Dejad la trinchera montada para el viernes.

Comparsa ‘La Malagueñíssima’

El carnaval, las libertades. Lo bueno y lo malo de la ciudad, bufones con el corazón divido en dos, sacando a relucir lo bufona que es Málaga y capaz de lo mejor por su belleza y potencial desaprovechado. El grupo de los Niños, ya no tan niños, suena a gloria bendita.

Afilada pluma de David Fernández. Poesía reivindicativa ¡Este sí que no se dejó nada en el tintero! Me atrevo a decir que es el mejor pasodoble de las semifinales traído hasta el momento. El piropo a Málaga se convierte en sacar las verdades de los barrios marginales a los que el Ayuntamiento tiene dejados de la mano de dios. “Si tuvieran vergüenza, decencia y cojones, las luces de Navidad las usaban para alumbrar Los Asperones”. Al primero fue complicado de igualar, aunque a través del señalamiento al maltratador se trajo una manera diferente de abordar la violencia de género. Vuelco a la campaña ‘No estás sola’ para rematar que él es quien lo está.

Arreglaron la tanda de cuplés gracias al humor negro de verdad. El primero sin pena ni gloria (a un cuponero al que hacienda devuelve porque no da ni un premio), el segundo de ‘Uhhh’ sostenido en el teatro. El primer astronauta español no fue Pedro Duque, fue Carrero Blanco. Popurrí sobresaliente cargado de musicalidad y buenas voces. El año pasado tocaron fuerte la puerta de la final y este año la han echado abajo. La lucha no es por entrar, es por subirse a lo más alto del pódium.

Murga ‘Quiero hacer una comparsa pero mi hermano no quiere’

Los Leones han dado este año en la tecla. Mitad murga, mitad comparsa. Frontón de coplas. Detalles de la guasa vs. la seriedad. ¡El grupo es que suena para rabiar! Maravillosa forma de tratar un mismo tema desde sus particulares perspectivas, lo hacen en pasodobles. Muy buenos ambos. Al Málaga CF y al Unicaja, no importan los colores, los malagueños a muerte con el blanquiazul y el verde.

La madre protagonista en el segundo, con toques de redes sociales. Original. “Ella te etiqueta en su corazón, su suscribe a tu dolor”. Cupletinas 2x2 también, donde pegaron como hay que pegar (excepto en uno) si se quiere luchar por el oro. La expresión ‘cuando seas padre comerás huevos’ tras un desmayo y caer en la entrepierna del médico, la forma de acallar los ronquidos y la señora Concepción Losada en las tablas en nombre de las mujeres viniendo “con to su coño”.

Ritmoso y bailongo popurrí cuarteta tras cuarteta cargado de buenos chistes. “Murga sí, comparsa no, el año que viene ya te diré yo”. Lo que sabemos que es que el viernes estarán en busca del primer premio en la modalidad en la que han ido creciendo COAC tras COAC.

Comparsa ‘Mi Tierra’

Los primeros náufragos malagueños cuya tierra es, como no, nuestro mar. Dulzura y soniquete singular en la primera parte de la presentación de esta Comparsa de los Zorros. Desde primera hora imponiendo su sello particular, sin estridencias y afinación máxima.

José Luis Malo viene con la flechita para arriba. ¡Eché de menos algo más de garra en el grupo! Dos letras a Málaga, su autor siempre apuesta por letras locales y siempre es más que bienvenido. El primero a la Málagapoly, la ciudad de nuestro alcalde pesetero. Un tratamiento a la crítica especial como si fuésemos un tablero en el que gana el que más billetes tiene, “ahogando al malagueño para que el inversor se forre”. Pasodobles unidos por un “continuará”. Donde la bofetada ahora se la lleva el malagueño en vez del dirigente, que ha permitido que las gaviotas anidaran libremente y le importa más el guiri que el paisano.

Me vuelvo loco con su estribillo. Al pinganillo que usan los componentes de la Peña er Dito, el primero, y el segundo relacionado con las reacciones de uno de los de preliminares. ¡Notables! (y ya sabemos que es notaza para la modalidad). En el popurrí la mano en la música de Ginés y Curro lo hacen muy entretenido. Buena señal. Ahora sí, en este pase la cuarteta-A un 1 y la que arranca Abraham también. Cartas sobre la mesa para endurecer el pase a la final dentro de la modalidad y poner al jurado entre las cuerdas.