La tercera jornada de preliminares del Carnaval de Málaga deja un alto nivel en la modalidad de comparsas

Las coplas del mes de febrero siguen sonando a ritmo de 3x4. El concurso de carnavales de este sigue adelante con un alto nivel y un público entregado a la fiesta del invierno cálido.

La tercera noche de preliminares estuvo marcada por la excelente calidad de las agrupaciones. La comparsa onubense 'El Pregón' fue la encargada de abrir la jornada. Bajo la dirección de Luis Domínguez González, la agrupación presentó un tipo muy trabajado y una introducción en la que cantaron al amor infinito hacia la ciudad de Huelva. La comparsa quiso acordarse en el primer pasodoble de aquellos compañeros que por motivo del Covid no pudieron estar presentes. Con buen tono por arriba la comparsa cantó una divertida tanda de cuplés dedicadas a Miguel Bosé y Leticia Sabater.

Tras la comparsa, era el turno del cuarteto cordobés 'La Banda Fongirola' cuya autoría firma José Cobos Mesa. Pocos minutos le hicieron falta al cuarteto para conectar con el teatro. Con grandes toques de humor cofrades y futboleros se disponían dos ladrones a atracar un banco con la policía allí presente. El cuarteto presentó un pegadizo estribillo en una tanda de cuplés muy completa: "nos suben el agua, la luz, la comida, la gasolina nos bajan los sueldos nos acribillan y la corruptela no tiene fin. Y me llamas ladrón a mí". El cuarteto acabó la actuación con el teatro al completo en pie y entre numerosos aplausos.

Desde Churriana y bajo la autoría de José Antonio Pino Moreno se presentaba la comparsa 'Los Hospitalarios'. La comparsa representó en escena una crítica a la venta y entrega de la ciudad a los extranjeros desde un nuevo centro comercial, con elementos como la farola en venta, una caja de robos y cadenas a los ciudadanos. El primer pasodoble lo dedicaron a la falta de interés y entusiasmos por parte de las instituciones a la fiesta del carnaval: Yo no sé de qué te extrañas, yo no sé qué te molesta, aquí un vulgar pito de caña no puede más que el sonido de cornetas. Aquí muchos en el Susi que lloran desconsolados, luego llega el Vía Crucis y salen escopetados. Otro sábado en la calle sin sonar Carnaval, Carnaval... Con la iglesia hemos topado".

La comparsa 'Matria' del director Antonio Carlos Rojas Gallego fue la siguiente en actuar en el teatro de la ESAD. La agrupación presentó una espectacular puesta en escena llena de detalles que junto a una presentación llena de sentimiento andaluz hizo enloquecer y levantar al teatro. El forillo estaba formado por cientos de fragmentos que ponen valor nuestra comunidad autónoma, el arte, la ciencia, el flamenco, la Semana Santa, la pinturas, las letras, etc. El repertorio al completo estuvo lleno de mimos y cariños a Andalucía que hizo emocionar a más de uno de los allí presentes.

Tras la comparsa, llego la hora de la murga 'Los Anticuerpos', bajo la autoría de Antonio Quiñones Oneto. Una agrupación que simula una producción de Netflix y que presentó una gran calidad vocal. La tanda de cuplés la compartieron entre los temas de Master chef y los test de Covid, con un estribillo muy divertido que caló de maravilla entre el público.

Para finalizar la noche, la comparsa de Campillos 'La Partida' puso punto y final a la tercera sesión de preliminares. Bajo la dirección de Tamara Romero Peña la comparsa presentó una gran calidad de voces entre las comparsistas y un forillo negro que acompañaba al tipo del tablero de ajedrez. La comparsa sorprendió con un estribillo en los cuplés que encajaba perfectamente al tipo: "que comiencen los peones a atacar, que se muevan las dos torres y el alfil, que cabalguen los caballos mientras yo protejo al rey. La partida ha comenzado para ti, si lo pides te daré mi corazón, para que cuando caigan todos, todo quede... todo quede entre tú u yo".