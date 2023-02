El acento malagueño sin H y el inglés despuntan en la segunda semifinal del COAC Carnaval de Málaga

Si en el estreno de las semifinales las agrupaciones pusieron el listón alto, no fue para menos en el segundo asalto. El Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) del Carnaval de Málaga 2023 avanza con un ritmo frenético, mientras los autores de los grupos gastan su mejor tinta sobre el papel para lanzarla en forma de coplas. Cuatro comparsas, una de ellas juvenil, y tres murgas, siendo una de ellas infantil, hicieron disfrutar al respetable con una nueva semifinal de altura.

La comparsa malagueña ‘Los Maomas sin H’ destacaron con una interpretación vocal inmejorable, mientras que la murga de Roquetas (‘No me pises que llevo chanclas') puso el humor en el Teatro Cervantes. Por su parte, ‘Los del otro barrio’ reivindicaron, bien defendidos por las voces de sus componentes, los problemas que atañen al malagueño del que llaman extrarradio. También fue el día en el que se estrenaba la fase semifinal para las dos agrupaciones juveniles supervivientes.

Enred@d@s

Se subía el telón de esta segunda sesión con la murga infantil de Paqui Prieto, la pregonera de este año a la que tanto tiene que agradecerle la fiesta. Son más de 30 años apostando por la cantera, el verdadero futuro, pero también el presente, de la fiesta como mencionan en uno de los pasodobles. De esta manera se presentaron estos niños de la escuela “to pera” que se sienten influencers todo el día pegados a la pantalla.

Disfrutaron e hicieron disfrutar al público ante los elogios de los papis y del aficionado desde el patio de butacas. Estribillo ritmoso con coreografía incluida como las que relucen en los vídeos de TikTok. ¡Cuánto veneno del bueno desprenden este grupo de pequeños cuya única intención de salir en Carnaval es “crecer juntos y hacer un buena amistad”. Se marcharon coronaos del teatro al ritmo de Rosalía sin querer bajarse de las tablas y sin querer irse del Cervantes hasta por la mañana

La Llamada

Ya apreciamos en preliminares el salto notable de esta comparsa llegada desde la Línea de la Concepción. En su última participación en el año 2020 con el Batallón del Mar no lograron pisar el Cervantes y hoy agradecen estar aquí en una de sus letras dando las gracias Málaga y al aficionado: “Aquí me tienes de nuevo, gracias por hacer que sienta cosas tan bonitas, las que por ti yo he sentío”. Alegoría a la madre tierra o madre naturaleza que escapa de un mundo loco y falso en busca de tranquilidad, en lo que se basa su presentación y popurrí.

Idea un tanto rebuscada en el que remarcan que mostremos rebeldía y dejemos de ser marionetas. Eso sí, buen grupo y bien cantado durante todo el repertorio. En el segundo de los pasodobles critican el poco interés público a asuntos candentes (guerra de Ucrania, víctimas de género, homofobia, etc.) estando por encima el interés del público con la tele basura (“Cambia de canal y no seas más aguafiestas que empieza supervivientes”). Los coros en medio de los cuplés, lo mejor de ambos.

Los Malapipa

Barrenderos malapipa de Limasa ¡sí! a los que todo les sienta mal y critican enfadados todas las tradiciones de la ciudad porque todo deja suciedad por las calles. Sello puro de Francisco Martín Miranda (Susi) y Cristóbal Gallego que repasando míticas agrupaciones y personalidades del Carnaval como Diego el Bollero, Enrique Gutiérrez, Pepe León, Paco Gallego, los Mahomas y “como Claudio y sus senadores le echamos huevos” para abrir el cortijo, refiriéndose a la Fundación del Carnaval.

En esta letra de pasodoble reivindicativo, con el que levantaron al respetable, incidieron en la necesidad de tener un presidente elegido por el pueblo. En los cuplés les faltó la calidad y la conexión que lleva el estribillo, rematando que “es una porquería”. A una novia de una despedida de solteras que no lleva bragas y pide un piropo “marranete” la mandan al Woman Secret que tiene 3x2; y a Paco de la Torre con las ganas de mandarlo por ahí a través de una puerta giratoria “dando vueltas el tonto se queda dentro”.

Barriendo amargados se tiran todo el popurrí repleto de música y bailecitos, de una calle a otra y de un evento a otro: Semana Santa, Feria de abril, Rocío y no podía faltar el Carnaval. “Me pongo negro cuando llega el carnaval, mi niña málaga está to pringá, de papelillos y serpentinas que no tengo cojones limpiar…”, interpretan recordando la melodía del himno. Muy buena actuación de estos Malapipa malagueños, que fueron ovacionados bajo el cántico “esto sí que es, un peazo murga”, donde la última pieza brilló por excelencia enlazando una carcajada con otra.

Déjame que te cuente

Aquí empezó la fase final del Concurso Juvenil de Agrupaciones de Canto, novedad este año. Se presentaron con mucha dulzura contando sus historias particulares, de vivencias, fantasía y Carnaval, haciendo hincapié en la necesariedad de la juventud en la misma. “Historia hecha cuento siempre con final feliz”. Hablábamos de la incansable Paqui Prieto y en este grupo el trabajo de Javier García es también impagable, siempre luchando por la cantera.

Primer pasodoble a su primera vez soñada, siguiendo con la tradición familiar, a salir en Semana Santa y “por fin llegó el día, aquí me tienes ya listo en el varal, abrir las puertas que quiero soñar, vamos campana empieza a sonar”. Rompen con la dinámica habitual en el desarrollo del repertorio intercalando pasodoble-cuplé-pasodoble-cuplé. Rematan este desarrollo con un cuplé dedicado a la abuela moderna con las redes sociales que frente al ordenador estaba con los ojos cerrados, su nieta al verla le preguntó qué hacía y le respondió que en la pantalla se leía “cierre las pestañas”.

Crecimiento palpable año tras año de este conjunto que busca conseguir colarse en la final de su certamen particular y hacerse con algún premio. Apetecible cuento el que nos han traído. ¡Enhorabuena chic@s!

Los Maomas sin H

La reina de la alegría vestida de serpentinas, como las que pomposamente adornaban el escenario colgadas desde el techo. La puesta en escena de ‘Los Mahomas sin H’ es un espectáculo de colorido que su conjunto grupal supera (sin duda uno de los mejores del COAC). Llegaron estos herederos de la murga tras la dictadura. En el centro de la escena, el director Antonio Carlos, pregona cada pieza y su temática como se hacía en tiempos de antaño.

La pluma de Miguel Gutiérrez fue dirigida a los hombres que asesinan a las mujeres día tras día y a “los jóvenes que humillan hoy a esas chicas como si nada”, siguiendo el camino de una lacra machista con la que ojalá se terminase. La violencia de género está siendo trending topic en este concurso. Momento emotivo cuando en el segundo salieron los hijos de varios de los componentes para dedicar la letra a la sangre de la sangre. “Ay, ¿qué sabrá un padre de esos como hay tantos lo que es cantar y que, en tus brazos, cante tu chaval?”, cantaron.

Cuplés de comparsa con cambio de estribillos, el primero murguista y el segundo serio a Málaga, para que no se olvide de su amor hacia ella. Cuando un popurrí pasa ‘volao’ es sinónimo de buena señal. En bucle esa última cuarteta arracada en cada línea con “Somos los carnavaleros…que convertidos en el canto de la calle, que han salido de las sombras y han pedido en letras grandes carnavales”. Final con S de sí y vienen con todo a mejorar su segundo puesto del año pasado con ‘Matria’.

No me pises que llevo chanclas

“Very well, yes, very well” le gritamos a estos murguistas ruteños fieles a nuestro Carnaval. Guiris con su acento particular que vienen de vacaciones al hotel más ruin del lugar para no hacer otra cosa que balconing y beber cerveza. El año pasado gustaron mucho con ‘El Tiempo entre costuras’ que pasaban los chinos elaborando prendas, pero este se han superado.

“Esta ciudad es para mí, ¿quién va a acordarse de ti?” le transmiten a una Málaga que mima al extranjero en el segundo de los pasodobles. La realidad triste que el malagueño aguanta y que tan bienvenida es para los de fuera. Un centro lleno de ingleses borrachos montando escandalera, pisos turísticos por doquier y, en resumen, “una nueva Benidorm a costa del sufrimiento del malagueño. Bien cantados, con guasa, pero dando cera.

Cupletazo el primero rematando con Paz Padilla. En su tierra, en Inglaterra, existe una teoría en la que el tamaño del pene lo define la nariz y la presentadora, por esa regla, debe de tener “una pedazo de …”. En el segundo relatan lo moderno que se ha convertido el alcalde de Málaga, el camina very recto, se parece a Robocop”, y finalizan resaltando que no es un robot, que “es sieso de nacimiento”. El “¡Sayonara, Huelin! como si de Terminator, con tono robotizado, se tratase, fue un puntazo.

Si no tenéis la habitación reservada para el viernes, hacedla ya, pero con cancelación gratuita vaya que el jurado haga de las suyas. Cuarteta tras cuarteta, contando como son las vacaciones de este inglés, se lo pasaron en grande junto al público. La última cuarteta para enmarcarla en el Palacio de Buckingham. “My love estoy sin money” apelando al inicio de la canción original de ‘Freed from desire’ fue un 1. “Ya me tengo que ir. Llegó la limpiadora, me obligan a salir. Me marcho con lo puesta. Encima sin dormir. Regreso a Inglaterra (enamorado de Málaga)...The british go back” y lo harán el viernes casi con total seguridad. Actuación sobresaliente con el teatro en pie.

Los del otro barrio

El tridente Malo-Félix-Pino conjuga muy bien y llegaron pegando fuerte con un pase de gran categoría una vez desprendidos los nervios del estreno. Se presentó el joven malagueño más reivindicativo que lucha por lo suyo, por su barrio, ejerciendo de resistencia y queriendo defender la situación de menciónese cualquier barrio de la ciudad. ¡Cuánta gente se ve reflejada en el repertorio de esta comparsa! Presentación y popurrí repletos de melodía y musicalidad. “El barrio en pie de guerra porque ahora vienen a por nosotros, se han comido cielo y tierra, y el centro ya les sabe a poco”.

Soniquete que se queda dentro. ¡Gracias! por la originalidad del primer pasodoble donde se tocó el tema de la violencia de género y el miedo que pasa una mujer al doblar cada esquina. Con nombres de calles, barriadas, polígonos y avenidas, entre las que el nombre de una fémina aparece, se repasaron situaciones que por desgracia se viven en el día a día: “Si hasta de echarse Colonia le ha cogido miedo Inés ¡Basta de una Santa vez! Una mujer no desea ver su nombre en una calle solo quiere recorrerla sin que un hombre le avasalle”

Piropo a “Málaga bella, la ciudad del paraíso” en el segundo donde cuenta la leyenda de cómo se creó El Balneario y se le fue dando forma con la playa, sus pescadores, el sol, las musas…“y aunque sea una invención, yo me siento como un dios cuando estoy en El Balneario”. También firma singular en los cuplés mediante una batalla de gallos callejera. En esta tanda este tándem (Malo y Félix) sacan mucha partida. Dos comparsistas como Ginés y Padilla se llevaron toquecito, este último se ha puesto tan de moda que se contrató así mismo cantarse en su boda. Algo más flojo el segundo a los tipos punteros de las comparsas que “van igual que los patronos” y ellos se ven el viernes en la final ganando algo con su disfraz low cost, que no es otra cosa que unas monedas aparcando coches en El Ejido.

La lucha en la modalidad de comparsa está vibrante, ‘Los del otro barrio’ ya han hecho sus deberes y habrá que ver el devenir de las semifinales, aunque están en la pomada.