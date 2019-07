Adiós español en Polonia

El Europeo de Polonia no seguirá contando con el juego de los conjuntos españoles. Esta jornada finalizaba la 'Main Round' y comenzaban los cuartos de final del campeonato con la esperanza de que ambas o alguna de las formaciones consiguieran el objetivo de avanzar en la competición continental. Los 'Hispanos' no alcanzaron la siguiente ronda a pesar de ganar su partido contra Serbia por 2 sets a 0, ya que no dependían de ellos mismos y debían estar pendientes de los resultados que se daban en el resto del grupo. Finalmente, su participación finalizaba en Polonia pese a la victoria.

La gran sorpresa llegó de parte de las 'Guerreras' que finalizaron la 'Main Round' como primeras de grupo gracias a una victoria sobre Dinamarca por 2-1. Su cruce de cuartos era la selección húngara, quien consiguió eliminar a las de Diego Carrasco. Las 'Guerreras' no habían perdido un partido hasta el momento. El choque fue forzado por las españolas a los shoots-out donde las españolas se encontraron menos acertadas que las húngaras. Las españolas, de esta forma, no avanzarán más en la competición, pero sí lucharán por el quinto puesto en un campeonato muy trabajado.