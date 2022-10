Alberto González, plata en la Copa del Mundo de Miyazaki

La gira asiática que le ha tenido dos semanas en Corea del Sur acabó de manera apoteósica en Japón para el triatleta malagueño Alberto González. A sus 24 años, consiguió el mejor resultado de su carrera con una fabulosa segunda posición en la prueba de la Copa del Mundo celebrada en Miyazaki.

El viento protagonizó la prueba celebrada en Sun Beach Hitotsuba para la prueba, disputada en distancia sprint, que contó con 750 metros de nado en un océano agitado, un recorrido de ciclismo llano de 20 kilómetro (cuatro vueltas a un circuito de cinco kilómetro) con secciones técnicas y una carrera sinuosa y rápida de 5 kilómetros (dos vueltas a un circuito de 2.5) para terminar la carrera. 60 hombres de categoría élite compitieron en el evento.

Se formaron dos grupos tras la dura prueba de natación, con mucho oleaje. Oscar Dart, de Australia, hizo la transición rápidamente para tomar la delantera en el recorrido de 20 kilómetro, que constaba de secciones técnicas y giros. Jumpei Furuya y Makoto Odakura de Japón buscaban agradar a su público y el portugués Ricardo Batista y el británico Jack Willis se establecieron rápidamente en un grupo al comando que incluía a 11 hombres. El español David Castro Fajardo se vio obligado a retirarse debido a un problema mecánico en la bicicleta.

El grupo de cabeza se formó y Ricardo Batista, los italianos Gianluca Pozzatti y Alessio Crociani y el malagueño Alberto González impulsaron el ritmo en la bicicleta. El japonés Takumi Hojo fue el primero en salir y en la carrera pedestre. Hojo lideraba la primera vuelta de la carrera a pie, pero al italiano Pozzatti le quedaba otro impulso y se puso al frente para adelantar al atleta japonés en la segunda vuelta. Batista, González y Willis corrían uno al lado del otro. En el tramo final de la parte de carrera a pie de la carrera, Pozzatti no miró hacia atrás mientras corría por la rampa final para tomar la cinta y asegurar la primera victoria en la Copa del Mundo en su carrera (53:11). Detrás de él, un enorme Alberto González (53:17) vencía en el sprint por la plata a Batista (53:18) y Willis (53:25) y subía por primera vez a un podio de la Copa del Mundo, ganando puntos importantes para ese sueño de intentar estar en París'24, progresando en el ranking olímpico.

"Me encuentro muy bien. Ha sido un largo viaje para tener este primer podio. Hemos estado en Asia, también para la Copa del Mundo de Tongyeong, y estar aquí es algo increíble. Un sueño y compartir el podio con estos muchachos es algo increíble. Vi a Ricardo detrás de mí, pero era la última carrera de la temporada, así que tuve que darlo todo, no me quedó nada dentro y finalmente lo conseguí”, decía González tras cruzar la línea de meta.