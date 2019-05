El sentido reconocimiento de Davidovich a David Ferrer

El Mutua Madrid Open significó la primera participación de Alejandro Davidovich en un Masters 1000. Y, símbolo de cambio generacional, el adiós de uno de los mejores tenistas españoles de la historia, David Ferrer. Dice adiós a los 37 años el alicantino, tras perder con Zverev. Recibió un sentido homenaje en la pista central al tres veces campeón de la Copa Davis, número 3 del mundo, vencedor de 27 torneos ATP...

Ferrer es uno de los espejos en los que se ha mirado Davidovich. Un tenista sin un físico desbordante, pero que ha hecho del combate su seña de identidad. El malagueño ha hablado repetidamente de su admiración por él, aumentada tras coincidir ambos en la eliminatoria de Copa Davis a principios de 2018 en Marbella, en la que Davidovich estaba de invitado.

"No tengo palabras para describir este momento. Solo darte las gracias por todos estos años que nos has dado de alegria, de emoción, de sacrificio, de la gran persona que eres. Espero llegar a un 1% de lo que has sido tanto dentro como fuera de la pista y siempre con una sonrisa. Te echare mucho de menos. Espero verte pronto. Gracias, Ferru", era el mensaje de Davidovich a través de las redes sociales.

No tengo palabras para describir este momento. Solo darte las GRACIAS por todos estos años que nos has dado de alegria, de emoción, de sacrificio, de la GRAN PERSONA QUE ERES. Espero llegar a un 1% de lo que has sido tanto dentro como fuera de la pista y siempre con una sonrisa. pic.twitter.com/vPsTT1y6hc — Alejandro Davidovich Fokina (@alexdavidovich1) May 8, 2019

Davidovich está de vuelta en Málaga, donde preparará durante la próxima semana la fase previa de Roland Garros, que comenzará el próximo domingo 19. Tras sus grandes resultados en las últimas semanas, está lleno de confianza.