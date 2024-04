Alejandro Davidovich gana a Shang y se cita con Rublev en MAdrid

El español Alejandro Davidovich cumplió con su condición de cabeza de serie, superó en un partido accidentado al chino Juncheng Shang (7-5 y 6-3) y accedió a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid que disputa por quinta vez.

El malagueño, vigésimo séptimo favorito, logró su quinto triunfo en la Caja Mágica después de una hora y cuarenta y cinco minutos frente un rival que decayó paulatinamente y que terminó mermado, asistido médicamente en la pista por una visible dolencia en el muslo izquierdo.

Davidovich, que tienen en los octavos de final que logró el pasado año su mejor papel en Madrid, no acusó la caída que sufrió en el duodécimo juego del primer set, que obligó a parar el partido para reparar le herida sufrida en la rodilla derecha.

El español, sin embargo, no perdió la concentración y solventó la manga para encarrilar su segunda victoria en tierra de la temporada. No ganó ningún encuentro en el Masters 1000 de Montecarlo y en Barcelona, la semana pasada, so lo se pudo imponer al checo Tomas Machac por abandono de éste. En la siguiente, perdió.

El que fuera campeón de Wimbledon júnior en el 2017, con la final que logró en Montecarlo hace dos temporadas como su techo en el circuito y con los cuartos de final que alcanzó en Dubai y Marsella como méritos de este curso, jugará en tercera ronda contra el ruso Andrey Rublev, séptimo cabeza de serie, que eliminó al argentino Facundo Bagnis por 6-1 y 6-4. Los dos jugadores se han enfrentado tres veces a lo largo de la carrera de ambos, siempre con victoria del ruso, que se impuso en Roland Garros en 2020, en el ATP de 500 de Dubái y el Masters 1000 de Roma en 2023. A la cuarta puede ir la vencida para Davidovich.