Alejandro Davidovich, en tercera ronda del Conde de Godó sin jugar

Alejandro Davidovich está en la tercera ronda del Torneo Conde de Godó de Barcelona sin jugar aún. Quedó exento en la primera ronda al ser cabeza de serie número 11 del torneo catalán. Y cuando iba a debutar este miércoles ante el checo Tomas Machac, el rival se retiró por lesión después de que hubiera acabado lesionado del partido en el que se impuso previamente al chino Shang Juncheng, por 6-4 y 6-4. Ahora se medirá al ganador del duelo entre el serbio Dusan Lajovic y el francés Ugo Humbert, cabeza de serie número seis, este jueves en los octavos de final. El año pasado de consiguió llegar a los cuartos de final, donde fue eliminado por Carlos Alcaraz, al que le hizo partido y con el que compitió. En esta ocasión, si gana ese partido y Rafa Nadal lo hace en sus dos próximos partidos se mediría el mejor deportista español de la historia por primera vez el malagueño.

Aunque pueda parecer que descansa y avanza, tampoco es plenamente positivo para Davidovich, porque necesita rodaje en tierra de batida, donde sólo jugó un partido en esta campaña, en la primera ronda de Montecarlo, en la que perdió claramente ante el americano Sebastian Korda. Defiende ahora puntos en la gira de tierra en Barcelona (cuartos de final), Madrid (cuarta ronda), Roma (tercera ronda) y Roland Garros (tercera ronda). Si no hay una debacle debe estar en los Juegos Olímpicos de París y con la posibilidad de competir también en el doble, como ya hizo en Tokio.

Nadal, victoria en el debut

El español Rafael Nadal, que regresó a la competición con una victoria plácida (6-2 y 6-3) ante el joven italiano Flavio Cobolli en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, consideró que tuvo "un buen comienzo" en el abierto de la capital catalana, un torneo que ha ganado hasta en doce ocasiones. "Al final, después de meses, cuando vuelves no se quitan las dudas en un día, sobre todo a nivel físico. A nivel tenístico, soy consciente de lo que hay, necesitas días en el circuito", comentó Nadal a la conclusión del partido, recordando que hacía tres meses y medio que no disputaba un partido oficial.

En cualquier caso, el balear destacó que fue "una buena primera ronda" ante Cobolli, 62 del ranking mundial: "Él ha cometido errores y yo he jugado el partido que tenía que jugar. Un partido lógico, sin hacer errores de bulto y jugando a lo que puedo jugar". En las últimas semanas, Nadal no ha podido ejecutar al cien por cien su servicio por un problema abdominal, y no quiso tomar riesgos con su saque, consciente de que el torneo pude ser largo si va superando rondas. "Llevo unos meses sin poder sacar, he sacado poco. Es mi primer partido y no voy a ponerme a sacar como un loco. Lo hice con la precaución que mi cuerpo ahora demanda. Es parte de la lógica del momento, de aceptarlo y competir con lo que hay", explicó al respecto.