Alejandro Davidovich - Taylor Fritz, último baile en París para meterse en la Copa Davis de Málaga

Alejandro Davidovich afronta su última semana ATP de la temporada en el Masters 1000 de París-Bercy, superficie indoor. De fondo, está la posibilidad de estar en las finales de la Copa Davis en Málaga, algo especial. No está sencillo. No ha ganado un partido desde que se lesionara realizando un gran US Open y cayendo ante Matteo Berrettini en cinco sets y lesionado. Después jugó en Astana, Gijón y Basilea sin catar el triunfo. Sergi Bruguera, seleccionador, dejó una plaza abierta entre Davidovich, Albert Ramos y Pedro Martínez para decidir en función del estado de forma y unirse a Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers. Ramos, por ejemplo, consiguió una buena victoria en Basilea ante Musetti antes de caer con Bublik.

El rival que ha correspondido en primera ronda a Davidovich es bastante complicado, no podía ser de otra forma en un torneo con lo más granado del circuito y 64 jugadores de gran nivel. El potente estadounidense Taylor Fritz (24 años y 1.96 metro), número 10 del mundo, parte como noveno cabeza de serie en un torneo con Carlos Alcaraz y Rafa Nadal como primeros cabezas de serie y exentos en primera ronda. En caso de progresar, aparecen Andy Murray y Felix Auger-Aliassime como hipotéticos rivales.

Davidovich y Fritz se han visto dos veces en el circuito, con dos victorias del malagueño. Una, en los cuartos de final esta temporada en el ATP Masters 1000 de Montecarlo, en la mejor semana hasta la fecha en la carrera del malagueño, que se impuso por 2-6, 6-4 y 6-3 en los cuartos de final y acabaría llegando a la final. Y otra, en el Open de Estoril en 2019, en la primera gran llamarada de Davidovich en el ATP Tour, con victoria por 7-6 (3) y 6-4. Allí llegó a semifinales. Previamente se habían medido, siempre sobre tierra batida, en la fase previa del Masters 1000 de Madrid en 2018, con triunfo del estadounidense por 3-6, 6-4 y 6-4. Ahora todo cambia en indoor, donde el estadounidense parte como favorito.