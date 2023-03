Alejandro Davidovich cae ante Tommy Paul en Miami

Alejandro Davidovich quedó eliminado en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami tras un partido ante Tommy Paul (cabeza de serie número 16) en el que se montó en la montaña rusa y acabó descarrilando. Perdió el malagueño por 6-3 y 7-5 ante el estadounidense, que fue más consistente e hizo valer su ranking superior. No tiene un tenis peor Davidovich, pero alternó momentos brillantes con otros negados. Y ante un jugador de este nivel es complicado ganar. Aun así, tuvo sus opciones de partido, pero sin concretarlas. De esta manera acaba la gira americana, de la que sale el malagueño con el mejor lugar en el ranking de su carrera, mejorará el próximo lunes el 25 con el que comenzó la temporada pasada. Debe interpretarse como algo positivo, sin duda, antes de una gira de tierra que le llevará por Estoril, Montecarlo (donde defiende la final del año pasado) y Barcelona antes de un receso que le dé paso a Madrid, Roma y Roland Garros.

El saque fue un problema durante todo el partido para Davidovich, que al final se quejaba del viento. Tras ganar los dos primeros en blanco, cedió el tercero. Recuperó el break, pero lo cedió tras mandar por 40-0 y acabó costándole la manga por el citado 6-3. Siguió descentrado el inicio del segundo set y entregó su saque. En uno de los detalles que hay que destacar en la mejora del malagueño, no se abandonó cuando las cosas no salían. Y apretó hasta que Paul, un tenista de ideas muy organizadas, acabó cediendo y cogía el malagueño el dominio. Eso sí, con mucha dificultad en su saque. Acabaría cediendo dos veces y en otro tres el rival tuvo punto de break. Los fue salvando hasta llegar al 5-5. Pese a que tenía opciones, el lenguaje corporal de Davidovich es que no estaba cómodo. Cedió el servicio y aún tuvo un último coletazo de orgullo para fabricarse una bola de break que no culminó. Y Paul se llevó un triunfo, como ya sucediera en Australia al comienzo de temporada, esa vez en cinco sets.

El triunfo hubiera significado muy probablemente un enfrentamiento con el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, en los octavos de final, un buen premio al que Davidovich, que aún no se ha medido con el joven prodigio español en partido oficial, no pudo acceder. En cualquier caso, han sido unas semanas muy productivas en la pista dura americana antes del tramo teóricamente más favorable de la temporada para el malagueño, los meses que van desde el inicio de abril hasta bien entrado junio, con la celebración de Roland Garros, donde Davidovich tiene unos cuartos de final como mejor resultado.