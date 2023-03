Alejandro Davidovich debuta con victoria en Miami ante Nakashima

Alejandro Davidovich sigue a gran nivel en su gira americana y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Miami. El malagueño derrotó al estadounidense Brandon Nakashima por 6-4 y 7-6 (5) en un duro partido de dos horas en el que debió trabajarse bien el triunfo ante su coetáneo americano, al que ya le ganó dos veces esta temporada, anteriormente lo hizo en Adelaida.

Davidovich rompió el saque en el primer set con 3-3 y supo mantener el suyo para hacerse con la manga con cierta autoridad. En la segunda rompió en el primer juego de 0-40 y parecía encarrilar, pero tuvo que macerar bien el encuentro. Cedió con 3-2 y saque con 40-15 su servicio, después levantó dos bolas de set del rival y en la muerte súbita no perdonó en su primera opción de partido para colocar el 7-5 en el desempate.

Ahora, el malagueño se medirá al estadounidense Tommy Paul, ante el que cayó en cinco sets en el Open de Australia y que es el cabeza de serie número 16 del torneo (20 Davidovich). En el caso de triunfo, muy probable enfrentamiento con Carlos Alcaraz, que arrasó al argentino Bagnis por 6-2 y 6-0 y ahora se encuentra el ganador del Lajovic-Cressy.

Encerrado en un avión

Buscar equilibrio en sus emociones es parte de lo que da sentido al camino de Alejandro Davidovich Fokina en el ATP Tour. Todo con el propósito de evitar altibajos en pista. Y el español y su equipo han visto que no hay mejor manera de entrenar este aspecto que en la vida cotidiana, con cada situación que vive a diario. De hecho, después de su gran campaña en el BNP Paribas Open se vio obligado a poner en práctica esta consigna.

Era necesario tener cuidado con el exceso de alegría por haber alcanzado sus primeros cuartos de final en el desierto y por garantizar su debut en el Top-25 del Pepperstone ATP Ranking. “Es un fruto de todo el trabajo. Es un paso bastante grande. Pero a veces uno tiene euforia y un sentimiento de excitación por estas cosas, y hay que tomársela con calma, poque luego te puede dar el bajón. Hay que mantener la misma línea”, explica el actual No. 25 del mundo.

Pero no solo por las recompensas de su gran participación en Indian Wells debió estar alerta con sus emociones. También en su viaje a Miami desde California y cuando debió quedarse encerrado en un avión en tierra durante poco más de ocho horas. Todo un entrenamiento para el malagueño, que salió del hotel en Indian Wells a las 8:15 a.m. del miércoles pasado y terminó llegando al hotel en Miami a las 11:00 a.m. del siguiente día… ¡y sin su equipaje!

“Al día siguiente de perder con Medvedev [en Indian Wells], teníamos un vuelo a las 11:00 a.m. a Dallas y luego otro desde Dallas a Miami”, recuerda ‘Foki’ sobre el comienzo de la historia. “Y en mitad del camino nos dicen que tenemos que desviarnos a Austin porque en Dallas había un tornado. Y había que esperar a que se fuera para continuar el viaje. Pero al final estuvimos unas ocho horas y media en el avión sin hacer nada”.

Estuvo menos tiempo compitiendo en el desierto de California durante una quincena entera. La duración de cada uno de sus partidos en Indian Wells, donde derrotó a Wu Yibing, Karen Khachanov y Cristian Garín, superó las siete horas en pistas, sin saber que lo esperaban casi nueve seguidas y sin poderse bajar de un avión.

En un momento dado, el motivo por el cual no podían despegar dejó de ser el tornado. Pasó a ser el tráfico aéreo en Austin, luego la gasolina y el mal clima y, finalmente, no había disponibilidad de un nuevo piloto. “¡Nos volvimos todos locos!”, recuerda Jorge Aguirre, coach de Davidovich y quien iba una fila más adelante que su pupilo. “El piloto cada tanto decía: ‘Saldremos en breve’. Y así por casi nueve horas. Además, era un avión pequeño. Imagínate”.

Davidovich se la pasó todo el tiempo junto a su novia y, de alguna manera, lidiando con las emociones del encierro y la incertidumbre. “Ambos estábamos apestados, diciendo que todo tenía pinta de ir para largo. Entonces nos lo tomamos como si estuviéramos en casa viendo cosas en el IPad”, recuerda el diestro de 23 años.

Todo su entorno ha sido clave en su búsqueda de equilibrio. Y quedó claro en la experiencia de aquel viaje. “Todos a mi alrededor, mi equipo, mi novia, mi familia… todos están para ponerme los pies sobre la tierra”, explica Davidovich. Su entrenador no lo deja mentir.

“Sabemos que hay que ayudarle a gestionar las emociones en la vida cotidiana para que en la pista esté mejor entrenado a la hora de gestionar las cosas con más calma, y no con enfado o con mucha emoción”, analiza Aguirre. “El objetivo es que vea un poco las situaciones como retos y que los pueda asumir con una mejor perspectiva”.

El reto viajando a Miami es un ejemplo, pero ‘Foki’ logró superarlo sin drama. Después de la extensa espera en Austin, pudieron bajar del avión y tomar otro directo hasta Miami que despegó a las 5:30 a.m. Sin embargo, una vez aterrizaron se dieron cuenta de que no venían las maletas. ¡Llegaron tres días después! “Al final decidimos descansar esos días en Miami, así que tampoco hubo problema por ese lado”, asegura Davidovich.

Después del desafío entre aeropuertos evadiendo tornados y contratiempos, ‘Foki’ ya está listo para el siguiente en el Miami Open presentado por Itaú, donde debutará ante el local Brandon Nakashima. Su objetivo: seguir sumando puntos para la Pepperstone ATP Live Race To Turin.

“Estamos muy concentrados en la race. Para esta gira por Estados Unidos nos fijamos la meta de ponernos en el grupo de cabeza para intentar estar en el pelotón de arriba”, explica Jorge Aguirre: “El hecho de que ahora también esté en el Top-25 de la race es genial y muestra que vamos por un muy buen camino”.