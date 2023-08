Alejandro Davidovich arrasa a Wolf en el Masters 1000 de Toronto

Alejandro Davidovich comenzó arrasando en el Masters 1000 de Toronto. El malagueño, número 37 del ranking de la ATP, venció a J.J. Wolf por 6-0 y 6-2 en un partido que duró una hora y cuatro minutos. El malagueño hizo uso de su potente primer saque, aprovechó las numerosas bolas de rotura que tuvo en el encuentro y forzó a su rival a cometer muchos errores no forzados que facilitaron su partido de primera ronda.

Davidovich comenzó el encuentro arrasando. El malagueño no dio ninguna opción al saque a J.J. Wolf y fue muy incisivo al resto para ganar la iniciativa del punto lo más rápido posible. Esto hizo que pudiera cerrar muchos puntos con su derecha y en la red. Los errores no forzados del estadounidense (12 en el set inicial) y su bajo porcentaje en primeros servicios hizo que el español no tuviera que sufrir para llevarse un primer set en el que no cedió ni un solo juego.

Wolf comenzó el segundo set más serio. Cerró su primer turno de saque con holgura y rompió el servicio del español aprovechando las dudas en su juego. Sin embargo, este ligero momento de brillar del estadounidense fue un espejismo. Davidovich en seguida le devolvió el break y, desde entonces, le volvió a endosar seis juegos seguidos para avanzar cómodamente a segunda ronda. Allí, se medirá al vencedor del partido que enfrentará a Alexander Zverev y Tallon Griekspoor.

Ranking ATP

El español Carlos Alcaraz continúa una semana más como número uno de la clasificación de la ATP, en la que el griego Stefanos Tsitsipas ha arrebatado la quinta plaza al noruego Casper Ruud tras su victoria en el torneo mexicano de Los Cabos al imponerse en la final al croata Borna Coric.

Alcaraz volverá a la acción esta semana en el Masters 1.000 de Toronto, en el que se estrenará el miércoles contra el ganador del partido de la primera ronda entre el también español Bernabé Zapata y el estadounidense Ben Shelton.

Con 9.225 puntos, Alcaraz mantiene una solida ventaja de casi quinientos puntos sobre el serbio Novak Djokovic (8.795), en tanto que el ruso Daniil Medvedev continúa en la tercera plaza con 6.360.

Mientras el argentino Francisco Cerúndolo baja al puesto 22, su compatriota Sebastián Báez, ganador en Kitzbühel al derrotar en la lucha por el título al argentino Dominic Thiem, progresa treinta plazas, hasta la 42, a once de su compatriota Tomás Etcheverry, al que superó en semifinales del torneo austríaco.

El segundo clasificado de la armada española, Pablo Carreño, baja un puesto, al 25, y Roberto Bautista otro, al 33. Alejandro Davidovich sube dos, al 37. Por su parte, el británico Daniel Evans (21º) venció en Washington al neerlandés Tallon Griekspoor (26º). El veterano tenista de 33 años avanza nueve puestos tras ganar 7-5 y 6-3.