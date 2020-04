Alejandro Davidovich: "Es mejor que cancelen Wimbledon por la seguridad"

El tenista malagueño Alejandro Davidovich, campeón de Wimbledon en categoría júnior en 2017, consideró este miércoles que aunque el Grand Slam londinense "es un torneo emblemático", es "normal" que lo hayan suspendido "por precaución", ya que se trata de un acontecimiento al que "va mucha gente".

"En Inglaterra están aumentando los casos (de COVID-19) por días; entonces es mejor que lo cancelen por la seguridad de todo el mundo", dijo Davidovich, que justo antes de la paralización del tenis profesional ganó su primer título en el principal circuito ATP, los dobles del Abierto de Santiago de Chile, junto al granadino Roberto Carballés.

El jugador malagueño, de 20 años, se felicitó por la decisión anunciada por el All England Club y el comité organizador de Wimbledon, que se iba a celebrar del 29 de junio al 12 de julio, porque "es preferible saber ya que no se disputará ese torneo a estar con dudas sobre si preparar o no la temporada de hierba".

Alejandro Davidovich se encuentra confinado en Fuengirola (Málaga) sin opciones de entrenarse y cree, por ello, que "este año va a ser muy complicado, ya que se baraja no volver a jugar" hasta que los rectores de la ATP vean "cómo progresa el virus y tomen una decisión". "Por ahora, toca esperar y seguir haciendo ejercicio", afirmó.