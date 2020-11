Alejandro Davidovich: "Estuve dos días sin hablar con nadie"

No fueron días fáciles para Alejandro Davidovich Fokina luego del bett1HULKS Championship, donde sufrió la derrota más dolorosa de su carrera hasta ahora. El español ganaba 6-2, 5-2 con su saque ante Diego Schwartzman. Incluso tuvo punto para partido, y terminó viendo cómo el argentino le remontaba y lo eliminaba en cuartos de final en Colonia.

“Estuve dos días bastante tocado. Estuve en mi casa, sin hablar con nadie”, aseguró Davidovich en la web del circuito, ATP.com. “La verdad que me dolió mucho, pero de esas derrotas se aprende bastante”. Lo sorprendente es que el malagueño, de 21 años, corrigió de inmediato, y usó las lecciones de ese resultado para brillar este lunes en París en su primer torneo desde Colonia.

Se impuso por 6-3, 2-6, 6-2 ante el No. 19 Karen Khachanov para sumar la mejor victoria de su carrera por ranking. “A raíz de la derrota con Diego cogí un impulso grande. Por ejemplo, entendí cómo controlar los nervios cuando iba 5-2 en el tercero sacando, lo controlé mucho mejor”, añadió el número 63 del FedEx ATP Ranking.

Los controló al final y también al principio cuando, además de saberse rival de un jugador del Top-20, se enteró de que Khachanov había sido campeón en París (en 2018, derrotando a Djokovic en la final). Y, para rematar, el partido fue cambiado de pista a última hora, de la central a la número 1. Davidovich vio todas las adversidades como oportunidades.

“Me enteré poco antes que él había ganado el torneo, entonces dije: ‘Será más difícil porque tiene buena experiencia aquí, se sentirá cómodo’. Pero al cambiarnos a la pista uno he pensado: ‘A lo mejor tengo más oportunidad de ganar. Seguro él tendrá mejores recuerdos en la central”, aseguró el español, que está a un triunfo de asegurar su primera irrupción en el Top 50 del ranking.

Su próximo rival: el local Benjamín Bonzi, que viene de superar al argentino Federico Coria en sets corridos. Podrá ser desconocidos para muchos. Pero no para él. Y no solo porque lo superó en Sevilla en el ATP Challenger Tour 2019. “Es jugador en casa, y aquí los franceses, todos se crecen. Aunque esté de 180, es un gran jugador. Lo he visto en Roland Garros. Y bueno, hay que ir partido a partido, sin pensar en lo que puede ocurrir en un futuro”, termina el malagueño.