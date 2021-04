Alejandro Davidovich entra en el Top 50 de la ATP

La ascensión de Alejandro Davidovich continúa imparable. Cuando se retomó la competición tras el confinamiento, en agosto de 2020, resistía en el Top 100 y en me dio año ya se metió entre los 50 mejores. Son varios resultados de alto nivel, sin llegar aún a una final, pero consolidado en los cuadros finales de los mejores torneos. En todos en los que ha participado en 2021 ha ganado al menos un partido y esa regularidad se va notando. Si se llega más lejos, como sucedió en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlos, hay premio mayor.

Davidovich aparece este lunes en la lista actualizada del ranking ATP en el puesto 48 de la clasificación mundial. Un salto de 10 puestos, desde el 58 de la semana anterior. Nunca hubo un malagueño tan alto y para encontrar a un andaluz en estas cotas hay que remontarse a los años 80, con los históricos Manuel Orantes y José Higueras, ambos granadinos que llegaron a ser Top 10 mundiales (Orantes, número dos). Los dos salieron del Top 100 en 1984 y 1985, respectivamente. No hay un jugador de la región que haya pisado esos lugares como lo hace Davidovich ahora desde entonces.

Quedó, incluso, el regusto amargo en Montecarlo de poder haberle visto en instancias posteriores. Nadie puso en apuros a Stefanos Tsitsipas, campeón a la postre, como lo hizo Davidovich. No cedió ningún set el griego en todo el torneo. Y la única vez que no tuvo el 6 en el casillero fue el 7-5 al que le llevó el de La Cala del Moral, compitiendo lesionado desde el 3-3. En ese momento, la sensación en la pista central del club de tenis monegasco es que quien mandaba era Davidovich. "Habíamos jugado una vez pero hace mucho tiempo. Sé que él es más joven que yo, le recuerdo de cuando disputábamos el circuito junior. Es un chico que viene mejorando mucho su tenis, tiene un tenis increíble y esta semana en Montecarlo ha demostrado esa evolución ganando a rivales muy complicados", le piropeaba Tsitsipas tras el partido, lamentando la lesión del jugador malagueño.

¿Qué implica estar entre los 50 mejores? Básicamente, estar directamente en todos los cuadros principales del circuito directamente, sin tener que pisar las fases previas. Viene ahora un tramo de calendario en el que Davidovich no acumuló demasiados puntos el año pasado y tiene vía abierta para escalar posiciones. Es en el tramo final del año, a partir de su cuarta ronda en el US Open, cuando se elevaron sus resultados y tendrá que defender más puntos, aunque las subidas y las bajadas están más amortiguadas ahora por los efectos del Covid-19.

Aunque ha tenido muy buenos resultados en pista rápida (esos octavos en Nueva York o las semifinales en Colonia en indoor), la tierra batida, con la gira hasta Roland Garros por delante, se presenta como una gran oportunidad para seguir escalando, si el físico respeta. Davidovich sigue inscrito en el ATP 500 de Barcelona, el Conde de Godó, donde debe jugar este martes en primera ronda ante Aleksandr Búblik, ruso que compite por Kazajistán, de 23 años y número 42 actualmente y con cierto aire díscolo. "Odio el tenis con todo mi corazón, odio cada día que tengo que jugar. A decir verdad, no veo ni un punto positivo en ser un jugador de tenis. Solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego, me detendría de inmediato", decía el año pasado en una entrevista en L'Equipe. Forma parte de la nueva ola que se abre paso en el circuito. Si gana, se enfrentaría de De Miñaur, como en Montecarlo. Un cuadro de mucho nivel por delante también.

De fondo, Davidovich está a sólo dos puestos de Albert Ramos, el cuarto español en el ranking ATP. Los cuatro mejores tienen billete para los Juegos de Tokio. Si no hay renuncias, Rafa Nadal, Roberto Bautista y Pablo Carreño estarán en Japón, aunque hay que ir con pies de plomo por la inestable situación que se vive con el Covid-19, que ya el malagueño pasó en enero, lo que le impidió viajar a Australia. El próximo 8 de junio se hace el corte para ir. Así que es el tiempo que tiene el malagueño para superar a Ramos. No hay confirmación oficial, no obstante, sobre si se elimina el requisito de haber jugado Copa Davis para obtener la plaza olímpica. El hecho de que haga año y medio que se jugó por última vez por culpa de la pandemia hace un tanto incomprensible esta medida y penalizaría a los tenistas emergentes.