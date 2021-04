Un enorme Álex Ruiz alcanza la final del Adeslas Madrid Open

El malagueño Álex Ruiz hizo historia en la primera prueba del World Pádel Tour 2021, en el Adeslas Madrid Open que se disputa en el WiZink Center. Ruiz y Franco Stupaczuk consiguieron la victoria en las semifinales ante Pablo Lima y Agustín Tapia, a los que derrotaron por 6-4, 6-7 y 6-1. Jugarán la final este domingo contra Fernando Belasteguín y Carlos Gutiérrez, que vencieron a Coello y Lamperti por 7-5 y 7-6.

En un partido muy disputado, el alhaurino y su pareja dominaron el primer set y estaban muy de cara en el segundo, en el que tuvieron cuatro bolas de partido para sellar. Pero perdieron el tie break por 9-7 y parecía un golpe moral muy duro. Nada más lejos de la realidad. Ruiz y Stupaczuk sacaron ahí su mejor pádel y arrollaron por 6-1 a sus rivales. Jugarán la final este domingo después de la femenina, que comenzará a las 10:00 horas y en la que estará la también malagueña Bea González.

"Es mi primera final como jugador profesional", decía un emocionado Ruiz al acabar el partido: "Me acuerdo de cómo he luchado para llegar a este momento. Estoy muy feliz, el trabajo da sus frutos, doy las gracias a toda la gente que me apoya y el público ha sido espectacular. Los rivales han jugado increíble y ha sido un partidazo, mi compañero también ha jugado un partido increíble. Ahora, a darlo todo porque tenemos ahí un título".