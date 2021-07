Álvaro Armada: una de las banderas del Trops Málaga

Álvaro Armada es uno de los jugadores bandera del Trops Málaga. Es uno de los pocos vinculados al club desde su origen. Jugó en Provincial, Segunda y Primera Nacional y ahora en División de Honor Plata. Y sigue mirando hacia arriba. A sus 24 años es una pieza esencial en el equipo malagueño, en el que cumplirá su quinta temporada, con tres ascensos ya en los hombros. El listón sigue estando alto.

El Trops Málaga es uno de los clubes punteros del balonmano malagueño. En categoría masculina el próximo curso estará por delante el Iberoquinoa Antequera, que ascendió a Asobal. Detrás de este buen rendimiento está la Diputación de Málaga a través del plan Málaga Compite, apuesta por la vía del patrocinio para impulsar a los clubes deportivos de alto nivel de la provincia malagueña. El presupuesto conjunto aumentó para el nuevo curso de 160.000 a 200.000 euros. La confianza es aún mayor.

El conjunto capitalino tras una campaña irregular, con cambio en el banquillo incluido, consiguió sellar la permanencia. "Una temporada muy rara, muy atípica. Encontrarte con los pabellones totalmente vacíos, el tema que se suspendían partidos cada semana... Un poco rara. Nuestro principio no fue bueno, no tuvimos esa suerte necesaria en algunos momentos, siempre caía para el otro lado", asegura Armada, que profundiza: "Se cambiaron cosas, se cambió el entrenador y desde que llegó los resultados están ahí. Desde octubre perdimos 3/4 partidos, el balance es bastante positivo. El objetivo era mantenernos, pensábamos que íbamos a estar en el grupo de arriba para estar tranquilos".

El pivote costasoleño se muestra satisfecho con los pasos que va dando el proyecto. "Es muy ambicioso, pero es muy joven. Nosotros estamos en una categoría bastante complicada porque no somos profesionales, todos tenemos a parte del balonmano nuestros trabajos o la universidad, y es complicado porque algunos clubes la mayoría sí son profesionales", razona el jugador: "Es una categoría con un buen nivel, es un poco boquete porque hay pabellones muy complicados, cualquiera puede ganarle a cualquiera. Se ha visto que proyectos con mucho dinero, con jugadores profesionales, tampoco consiguieron ascender. Es bastante complicado. Antequera, que es un proyecto sólido, lleva 6/7 años y han jugado dos o tres fases de ascenso a Asobal. No es nada fácil. Todos, desde el primero al último, tenemos que ir cogiendo experiencia. Estos dos años nos la ha dado, se ve que el proyecto va creciendo".

Al frente ahora está un histórico como Quino Soler. "Cuando tienes a una figura así es difícil no hacerle caso en todo lo que te diga. La relación con los jugadores sabe cómo llevarla, es capaz de cambiarte un partido, es una figura importante. También de atracción a jugadores que quieran venir", sostiene Álvaro Armanda, que ya mira a la próxima temporada: "Viendo el equipo que hemos formado creo que tenemos que ser un poco más ambiciosos. Al bajar cuatro equipos de Asobal se hace una de las ligas más competitivas de los últimos años, nosotros tenemos que ser todavía cautos. No hemos tenido una temporada cómoda desde que estamos en Plata, debemos meternos en el grupo de arriba e intentar ser de esos equipos que sean incómodos para los de arriba. ¿Salvarnos? Sí, pero no debemos mirar eso. ¿Asobal? Lo veo bastante complicado".

Fue fructífero el periodo de fichajes para el Trops Málaga, que incorporó a Alberto Castro, Juanma Cabrera, Guilherme Leonel o Jesús Melgar. "El cuerpo técnico y la directiva deben estar orgullosos de primeras. Visto lo visto es un equipo bastante equilibrado en las dos partes, bastante compacto. Después la pista y las diferentes situaciones dictarán un poco, el año pasado fichamos a Consuegra, que es de los tres mejores centrales de la liga, y en septiembre tiene una rotura de menisco y ha estado casi cinco meses fuera. Eso son situaciones que no controlas", termina Armada, feliz de seguir en el Trops Málaga: "Estoy con mis padres, mis amigos, mi universidad, mi novia... Tengo una vida cómoda y compito a un buen nivel, más no se puede pedir. Es lo que busca todo jugador, estar en un proyecto competitivo y ambicioso con buen futuro y en tu casa".

