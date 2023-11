Álvaro Fontes, doble podio en Jerez con el Ferrari

Álvaro Fontes redondeó un magnífico fin de semana en la quinta prueba del Campeonato de España de Resistencia GT – CER celebrada en Jerez. El piloto malagueño cumplía el vigésimo aniversario de su carrera deportiva y, tras 327 carreras en su haber, añadía dos podios más a su dilatado palmarés que fueron un justo premio a la excelente progresión a nivel de pilotaje que mostró con el Ferrari 488 Challenge Evo de Escudería Faraón que compartía con Ángel Santos.

Tras los entrenamientos libres llegaba el turno de la sesión de clasificación. Santos tomó parte en la Q1 en la que firmaba el quinto tiempo absoluto, y segundo de la categoría GPX, con una vuelta de 1m47.292s. El turno de Fontes llegaba en la Q2 en donde detuvo el cronómetro en una vuelta de 1m49.488s que le dejó sexto absoluto y repitió posición en su categoría. La primera carrera, que se celebró el sábado por la tarde, vio cómo Santos tomó la salida y rodó sexto absoluto antes de entregar el volante del Ferrari 488 Challenge Evo a Fontes en el undécimo giro. Fontes fue de menos a más y a la postre firmó el mejor registro en carrera del vehículo italiano en la última vuelta certificando, además, la sexta plaza absoluta y el segundo lugar entre los GPX.

Ya el domingo se invertían las tornas y era Fontes quien realizó el primer relevo. Pese a rodar con neumáticos usados, Fontes hizo su parada en la vuelta 12 rodando quinto y líder de su categoría. Sin embargo, Santos no pudo mantener tan privilegiada posición en la segunda parte de la prueba debido al desgaste de las gomas. Finalmente, el extremeño cruzó la línea de meta en décima posición y tercero entre los GPX. “Ha sido un fin de semana fantástico, pues no hay nada como celebrar veinte años en las carreras que subiendo a un podio en el que he estado en tantas ocasiones. Dado que sólo pude hacer un test con el Ferrari en Barcelona con el Ferrari después del verano, me costó adaptar mi pilotaje al 488 en entrenos”, explicaba Fontes que añadía que “tras analizar la telemetría, supe lo que tenía que hacer y de ahí en adelante mejoré muchísimo. Fruto de ello son los dos podios y además me marcho muy contento con los tiempos logrados con respecto a un piloto con tanta experiencia con el Ferrari como mi compañero Ángel. Ahora a pensar ya en Barcelona a principios del mes que viene y, si podemos, mejorar aún más".