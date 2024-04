Ana Moncada irá a los Juegos Olímpicos

Una gran noticia para el deporte olímpico malagueño. La esteponera Ana Moncada ha sido seleccionada por la Federación Española de Vela para competir en los Juegos Olímpicos de París el próximo mes de julio. La competición se celebrará en las aguas de Marsella, en el Mediterráneo, a varios centros de kilómetro de la capital francesa. Moncada había conseguido los mejores resultados de entre las aspirantes españolas al puesto en la clase ILCA6. De hecho, en el pasado Europeo de Grecia, en el mes de enero, fue quien selló que España tuviera una representante olímpica con esa embarcación, pero la plaza no era nominal, quedaba a expensas del criterio federativo. Consiguió un 17º lugar que le daba muchas opciones, pero había que refrendarlo.

Esta pasada semana se celebró en aguas baleares el Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar, que estaba estipulada como la última que servía para evaluar técnicamente. Moncada volvió a ser la mejor española, en el puesto 45º, dos por delante de la catalana Cristina Pujol, que fue la que se clasificó para Tokio'20 en la clase láser radia, precursora de esta ILCA (International Laser Class Association) 6, de la que la malagueña ya fue campeona de España en 2023. Entonces, una muy joven Moncada peleó también la plaza y anduvo cerca. Reconocía que se había puesto mucha presión. Ahora, con 23 años recién cumplidos, sí ha ganado la carrera para ser olímpica. En las tres pruebas internacionales que contaban para evaluar para la Federación fue la mejor española. Así que era previsible la convocatoria pero ahora ya existe oficialidad, con lo que queda la tranquilidad para preparar en estos tres meses y medio que quedan para que se encienda la llama de la mejor manera posible. Y un refuerzo mental lógico para estar en París compitiendo en una clase muy popular y con una gran competencia.

Xisco Gil, director de preparación olímpica, decía que “entre las representantes de la clase ILCA 6, las regatistas que despuntaban en el proceso de selección eran Ana Moncada y Cristina Pujol. Sin un criterio técnico de peso que aplicar, la decisión se ha basado en los resultados, en los que Ana Moncada ha destacado”. La satisfacción de Moncada quedaba clara en sus palabras al recibir la noticia: “Ha sido un proceso largo y duro, pero sólo en parte porque yo confiaba en mi trabajo y al final ha dado sus frutos. Estoy muy satisfecha porque pienso que he trabajado mucho y me lo merezco”. Valorando el proceso de selección, Ana Moncada también se ha mostrado muy positiva: “Este tiempo de selección me ha ayudado a superarme por la competitividad que hemos tenido entre las cuatro regatistas seleccionables. Me ha forzado a exprimirme e intentar estar siempre delante exigiéndome mucho, he podido sacar todo lo bueno de mí, ha sido muy positivo”. Y respecto al camino que queda por recorrer hasta la cita olímpica, la malagueña afirmaba que “en los próximos meses habrá que realizar un último esfuerzo, pero confío en la planificación para pulir los últimos detalles y conseguir un buen resultado en los Juegos Olímpicos”.

Con un gran palmarés en categorías inferiores, con medallas mundiales y europeas, de hecho fue seleccionada en el Programa Podium de Telefónica que beca a las mejores promesas en distintos deportes olímpicos para facilitar su progresión. Comenzó en el Club Náutico de Estepona y pronto destacó siguiendo la estela de su hermano. Fue progresando y entró en la órbita de la Federación Española para acudir a Mundiales y Europeos juveniles. Tras un descanso de una semana, ahora acudirá a la localidad francesa de Hyères, donde se celebra la Semana Olímpica Francesa y de ahí marchará a Marsella para trabajar en el lugar donde estará el campo de regatas en el que se competirá a caballo entre julio y agosto. Allí las posibilidades se abren al haber sólo un barco por país y hay licencia para soñar.

Se recuperará de esta manera una tradición malagueña de presencia olímpica en la vela. Desde que Theresa Zabell ganara el oro en Atlanta'96 (también lo consiguió en Barcelona'92) no había presencia en unos Juegos en este deporte. Gonzalo Fernández de Córdoba fue el primero de la provincia, en Roma'60. Estuvo también en México'68 y Múnich'72. En estos dos últimos estuvo con Félix Gancedo, que también acudió a Montreal'76. Ahora, Ana Moncada será la primera malagueña olímpica en vela en el siglo XXI.