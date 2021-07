Ana Peláez: uno de los talentos del golf español

Ana Peláez es una de las grandes promesas del golf español. Va madurando cada paso de su carrera, que mira indudablemente hacia arriba. Paralelamente al doble Grado de Finanzas y Cadena de Suministro en la Universidad de Carolina del Sur, la malagueña continúa con una proyección ilusionante. Está completando un etapa como amateur sobresaliente. Para dar alcance basta decir que fue la mejor de la historia en el Andalucía Costa del Sol Open de España, un torneo impulsado por la Diputación de Málaga, hace unos meses al quedar en tercer lugar. Ahora buscará en unas semanas entrar al Ladies Professional Golf Association (LPGA), el circuito profesional estadounidense, el más grande y más prestigioso.

"Va muy bien, estoy muy motivada", cuenta la joven, que en esta temporada tachó casi todos sus objetivos. Participó en el citado Open de España, en el Augusta National Women’s Amateur, en el US Women’s Open y en el Arnold Palmer Cup. "Son torneos de élite y todo golfista sueña con jugarlos antes de pasarse a profesional. Hacerlo antes de dar el paso me marcó mucho y me dio experiencia", asegura.

Fue especial el US Open en San Francisco. Una aventura inolvidable después de completar una fase previa brillante. "Fue una experiencia muy positiva en mi carrera porque aunque no pasé el corte, la reflexión y el análisis del torneo fueron muy positivos. Me di cuenta de lo mucho que hay que trabajar si quiero estar ahí de una manera constante. Rodearme de las mejores jugadoras fue un test muy guay como deportista", explica Ana Peláez de un torneo donde coincidió con la sampedreña Azahara Muñoz, uno de sus referentes.

Un buen rendimiento que le hace seguir subiendo peldaños en el golf, aunque su discurso suena maduro. "Estoy muy tranquila, creo que mi equipo y yo trabajamos de una manera donde enfocamos todo a hacerlo lo más profesional posible", reflexiona la malagueña, que profundiza en sus sensaciones: "Vivir torneos importantes tiene muchas distracciones porque son jugadoras muy buenas, un nivel muy alto y quieres hacerlo bien... Es decir, las expectativas son muy altas porque sabes que te juegas mucho. Pero a la vez sólo nos centramos en jugar y me siento muy cómoda y eso me gusta, significa que vamos por el buen camino".

En el horizonte, aunque aún lejano, está la Solheim Cup en 2023. Se disputará en la Finca Cortesín y la expectación es muy alta. Es el mayor evento en suelo español desde que en 1997 se fuese anfitrión de la Ryder Cup. En este proceso largo ha sido clave la Diputación de Málaga a través de su proyecto Costa del Sol, siendo uno de los tres patrocinadores principales. "Ojalá esté en el equipo en 2023. Sería algo increíble", afirma Peláez, ambiciosa por naturaleza, que habla de la trascendencia de la cita: "Que se juegue en España y además en Málaga me parece algo impresionante. Es una oportunidad increíble para toda persona que no conozca sobre el golf y quiera descubrir lo que significa. Es uno de los mejores torneos que ocurren en el año junto con la Ryder Cup. La importancia del torneo está fuera de dudas".

El camino hasta entonces será largo. De momento se encuentra en Irlanda, cerca de la capital Dublín, disputando el Campeonato de Europa absoluto por equipos. En unas semanas viajará a Turín para jugar el Europeo individual. Una hoja de ruta exigente y apasionante para Ana Peláez, que en poco tendrá el gran desafío de su carrera. El LPGA el el mayor de los retos.

Sus mejores momentos