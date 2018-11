Azahara Muñoz ya manda en el Andalucía Open de España

Algunas golfistas no acabaron su segunda ronda, lo harán este sábado a primerísima hora, pero Azahara Muñoz ya está al comando en el Andalucía Open de España, que se disputa en La Quinta (Benahavís). La sampedreña intenta conquistar su tercer título consecutivo en el torneo y no ha empezado nada mal. Manda, tras dos tarjetas de 68 golpes, con un acumulado de -6.

A un golpe figuran la histórica escocesa Catriona Matthew y la inglesa Georgia Hall, reciente ganadora del British Open. Cuatro birdies y un bogey fueron las cifras en el segundo recorrido. Un eagle, cuatro birdies y tres bogeys, en el primero.

“Fue un día largo porque jugué 31 hoyos, pero estoy muy feliz porque jugué realmente bien. Me di muchas oportunidades y no es fácil hacer putts aquí. Probablemente me dejé algunos birdies por el camino, pero tampoco me amargo. Estoy muy feliz con mi -6, no está nada mal. Agradecí que aquí en España no amanezca hasta las 8 porque si es en Estados Unidos o Gran Bretaña hubiéramos salido mucho antes...”, decía la jugadora malagueña.

A las 8:45 horas está prevista la salida para acabar la segunda jornada y desde las 13:10 debe comenzar, si el clima sigue respetando, como no lo hizo el jueves, de la tercera ronda.

En la pelea por pasar el corte están las otras dos malagueñas en liza, Laura Cabanillas y Noemí Jiménez. Cabanillas hizo en la primera jornada una tarjeta de 74 golpes (+3) e iba al par tras cinco hoyos en la segunda jornada. El corte estaba proyectado en +4. Mucho más complicado lo tiene Noemí Jiménez, que no tuvo su día en el estreno. Hizo una tarjeta de +8 (79 golpes) y también sumó dos bogeys tras seis hoyos en la jornada dos.