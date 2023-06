Primera RFEF | Ángel González, presidente Antequera CF, muy crítico: "Estamos más cerca de la Champions que de la realidad"

Al igual que el Málaga CF va a debutar en la Primera Federación, también lo va a hacer el Antequera CF tras un ascenso histórico desde la Segunda RFEF, donde ha dominado con puño de hierro. Ahora, están intentando adaptarse a esta nueva liga y Ángel González, presidente de la entidad de El Torcal, ha hablado de esto en SER Deportivos.

El directivo ha atizado a la RFEF: "Puedes leer las condiciones que ha puesto la Federación, sinceramente, creo que estamos más cerca de la Champions que de la realidad del fútbol y de la categoría. La idea de lo que supone, pero bueno, es una cosa un poco sorprendente, ¿no? Bueno, no sé cómo pueden llamar categoría amateur-pro, algo que dista mucho de ser amateur. Creo que estamos muy por encima de los requisitos de cualquier otra categoría de primera, de otros deportes y mucho más cercanas del fútbol profesional que amateur".

Además, criticó que no se dejen las cosas claras: "Hay una serie de requisitos que es verdad que algunos supeditan a una serie de ingresos, pero que dejan un vacío legal porque nadie nos comenta nada ni nadie nos da la información para que sepamos realmente de lo que estamos hablando, entonces, al final nos movemos en una indefinición permanente en la que nos ha aplicado una serie de obligaciones que distan mucho de la realidad económica financiera de la propia categoría".

"No sé ni si están en la venta, no sé cuánto nos corresponde, no sé cuánto nos deja de corresponder, pues no tengo conocimiento de eso y yo he hablado con algún otro compañero y me dicen que siempre les prometen unos derechos de los últimos años y las expectativas no se han cumplido, pero claro, si las expectativas no se cumplen, cuando sale el proyecto de venta, al final, yo ya he firmado los contratos con el mínimo que me piden", comentó sobre los derechos televisivos.

Ángel González tampoco se mostró muy contento con los requisitos económicos: "Exigen un mínimo de un millón y medio de euros, algo que tampoco le veo yo mucha lógica, porque si yo soy capaz de competir con 400.000 euros... No lo entiendo, otra cosa es que a mí me garanticen que yo pague los compromisos que quiera, que eso lo veo lógico, pero si yo soy capaz de competir de forma más eficaz y más eficiente, no sé, yo soy nuevo en esto, desconozco un poco también la situación, pero hay ciertas cosas que me dan una duda existencial y luego hay una cosa que no tiene sentido, porque o eres amateur o eres profesional".

Además, confesó que considera que con esto se crea un cierto elitismo: "Cuando había el debate de la Superliga, lo que decían es que el resto del fútbol desaparecía. Si creamos una primera RFEF donde solo pueden competir unos tipos de equipos que tengan unos respaldos sociales increíbles, que tengan unos campos de unas dimensiones enormes, que tengan un apoyo social de unas dimensiones enormes, pues lo que estamos creando es una élite, no lo decimos formalmente, pero ponemos tan difícil el acceso al club, que hay muchos equipos que van a subir y bajar o van a tener muchos problemas después de estar un año en la categoría".

Por último, dejó ver que también le apena la situación del Málaga CF: "Para nosotros, supone algo negativo, porque, al final, imagínese para nosotros lo fácil que sería acordar con ellos, que sus jugadores que no estuvieran para jugar en segunda, que vinieran cedidos a Antequera a 45 minutos de su casa y pudiéramos disfrutar de un acuerdo de actuación preferente a la hora de tener a sus jugadores cedidos y podernos beneficiar de eso con el ahorro de coste que tendría esas situaciones a tener que competir con ellos".