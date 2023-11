Antequera CF - Linares Deportivo: Seguir metiendo presión (18:00)

El Antequera CF sigue mejorando y siendo un equipo cada vez aún más competitivo y, como consecuencia, ostenta la cuarta plaza del Grupo II de Primera Federación y cada vez más cercano a los tres primeros, que eran los claros favoritos al ascenso al inicio de la temporada y ya CD Castellón, UD Ibiza y el Málaga CF pueden verlo de reojo.

Es el momento de que los discípulos de Javi Medina sigan esta línea ascendente y con este gen competitivo y de buen fútbol ante un rival duro como es el caso del Linares Deportivo, que su posición en la clasificación no muestra la dificultad que tiene poder vencer al cuadro jiennense por el planteamiento del propio equipo y por la intensidad de su juego. El propio entrenador sevillano del cuadro de la ciudad del Torcal comentó: "Con ganas de hacer un buen partido sabiendo de la dificultad del mismo. Viene el Linares que tiene mucho bagaje en la categoría".

Los locales llegan sumidos en una racha de victorias impresionante para ser unos recién ascendidos a la categoría de bronce del fútbol español y, además, el presupuesto más bajo de toda Primera Federación. La única derrota reciente de los de Javi Medina fue al recibir al Málaga CF en El Maulí en un partido para la historia de la provincia andaluza. Salvo este resultado negativo, el equipo está en un momento idílico, ya que suelen ganar por superioridad en el juego, pero demostró ante el San Fernando CD Isleño que también son capaces de hacerlo en plazas difíciles y siendo muy fuertes en defensa.

El Linares Deportivo llega con necesidades muy distintas a los antequeranos de cara a este partido, dado que no está cosechando los mejores resultados posibles y se ve sumido en puestos de descenso y se defiende cada punto con uñas y dientes.

El cuadro jiennense suele mostrar una estructura defensiva muy sólida y una ofensiva muy vertical que suele poner en peligro a las defensas rivales por el descaro de los jugadores y la capacidad de echarse al ataque cuando es necesario. Javi Medina habló sobre esta faceta del equipo: "Es un equipo que en los últimos tres años han estado ahí jugando playoff. Se estructura bien detrás del balón. Rodri marca la diferencia, es de los mejores jugadores de la categoría".

Los últimos resultados del Linares Deportivo son muy negativos y eso es lo que les hace tan peligrosos, porque llegan después de tres derrotas y dos empates en los últimos cinco partidos en la categoría de bronce del fútbol español. En cambio, el Antequera llega con tres victorias, un duelo perdido y otro empatado y con las miras puestas hacia arriba para superar en la tabla clasificatoria a los grandes del grupo dos de la categoría de bronce del fútbol español, como puede ser el caso del propio Málaga CF, la UD Ibiza y el líder indiscutible, el CD Castellón.

Ahora mismo, algo que preocupa sobre el cuadro de la ciudad del Torcal es que el buen momento y los elogios se enconen y sean contraproducentes: "El halago si no sabes recibirlo y no estás acostumbrado a ganar te puede debilitar. Intentaré que eso no pase. En el fútbol es importante saber perder y ahora tenemos que tener la capacidad para saber que estando en una situación buena tenemos que seguir con ganas de mejorar".