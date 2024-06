El Antequera CF rearma su proyecto: ficha al delantero Ousama Siddiki

El Antequera CF hacía oficial este miércoles el fichaje de Ousama Siddiki (Tetuán, 1998), delantero de 26 años, procedente de la UD Melilla, recién descendido a la Segunda RFEF y un caladero que ha aprovechado el Antequera. 6 goles y 3 asistencias la pasada temporada en el Álvarez Claro y un refuerzo con experiencia interesante en Primera RFEF para Javi Medina, que contará con una plantilla muy remozada el próximo cursos, unos cambios por iniciativa del club y otros por obligación del mercado, como consecuencia de la gran temporada recién acabada en El Maulí. Muy protagonista el Antequera y su estilo, por momentos el equipo que practicó un fútbol más vistoso en ese Grupo 2 de Primera RFEF, coqueteando muchas semanas con el play off, del que se alejó por meterse en terreno de nadie en las últimas jornadas. Hace unos días, el club blanquiverde anunciaba el fichaje de Jero Lario, portero que llega procedente del Atlético Baleares, otro descendido. Despachos donde aumentan la temperatura. David Humanes, Nacho Pais, Pavón, Gallego y Akito Mukai no continuarán la próxima temporada, tal y como oficializó el Antequera hace una semana.

Ziyad Baha deja el Málaga CF

Ziyad Baha, hijo del histórico jugador del Málaga CF Nabil, deja el club malaguista y se marcha al Real Betis. Es un viaje que están haciendo chavales de la cantera con frecuencia, el club verdiblanco está apostando muy fuerte por las categorías inferiores y ofrece condiciones económicas con las que difícilmente puede competir el club malaguista ahora mismo. También desde el punto de vista deportivo, con un filial recién ascendido a Primera RFEF, con los juveniles jugando la Youth League después de llegar a la final de la Copa de Campeones. En el caso de Ziyad, nacido en 2009 y que será aún cadete el año que viene, es un atacante con proyección, ya internacional sub 16 con Marruecos. En la actual temporada ha jugado con el cadete B, con el que quedó campeón de liga, y también con el A en División de Honor metió la cabeza. Metió 21 goles. En las categorías inferiores malaguistas también juega su hermana Mayssa, que destaca bastante.

A través de las redes sociales, Ziyad Baha comunicaba el cambio de rumbo a su carrera. "Hoy quiero compartir con vosotros una noticia importante y agridulce: he decidido emprender un nuevo camino y dejar el Málaga para unirme al Real Betis. Esta decisión ha sido difícil porque el tiempo que he pasado aquí ¡ha sido increíblemente inolvidable!", señalaba el jugador marroquí que dio sus primeros pasos en Málaga, cuando su padre jugaba en La Rosaleda: "Quiero agradecer de todo corazón a mis entrenadores del A y del B por haber depositado su confianza en mí y su apoyo constante y por estar siempre a mi lado, tanto en las victorias como en las derrotas. Sin vosotros, nada de esto habría sido posible. Durante mi tiempo aquí, he tenido la suerte de conocer a personas maravillosas y hacer muy buenos amigos. A mis compañeros de equipo y cuerpo técnico: ¡gracias por las experiencias compartidas!".