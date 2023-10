La hija de Nabil Baha debuta con Marruecos sub 17 a los 12 años

Mayssa Baha, hija del que fuera jugador del Málaga Nabil Baha, ha logrado un hito al estrenarse con la selección de Marruecos sub 17 con tan solo 12 años de edad. No ha sido fácil conseguirlo porque el interés de la federación marroquí en la futbolista viene de meses atrás y había una norma que impedía que diera tal salto de categoría (está en edad infantil todavía).

La saga de los Baha está en plena eclosión. No sólo destaca Mayssa, desde hace unos años viene haciéndolo su hermano mayor Ziyad (Málaga, 2009) también acostumbrado a jugar con niños de mayor edad y categoría superior y es uno de los fijos en las categorías inferiores de los Leones del Atlas. De hecho, llegó a jugar con la selección sub 15 de Marruecos también a los 12 años. Con ella marcó a Senegal en la última cita. Ya se asoma también a las convocatorias de la sub 17 pese a su edad y está pendiente de que se resuelvan detalles burocráticos para estrenarse en el césped.

Ambos han pasado los últimos años en el país norteafricano desde que Nabil Baha se trasladara allí para trabajar en el Fus de Rabat para ser el segundo del ahora seleccionador Walid Regragui. Actualmente el que fue internacional absoluta marroquí trabaja para la federación y ostenta el cargo de seleccionador sub 16 masculino.

Baha nunca dejó de tener residencia en Málaga y este pasado verano decidió que sus hijos tenían que seguir su formación deportiva y académica en Europa. El exdelantero blanquiazul tomó la decisión de meter en La Academia a sus dos hijos. Mayssa está en el cadete femenino y Ziyad con el cadete B. Y ojo que a pesar de que ambos están con Marruecos, son nacidos en España y la RFEF podría convocarles en cualquier momento, como parece que puede suceder con Dean Huijsen.