La Jornada 26 del Grupo IX de Tercera dejará varios duelos complicados para los cuadros malagueños y una salida del Antequera, que viene de ganar al filial del Málaga, a Jaén para medirse al Mancha Real. Además, el Atlético Malagueño se medirá al Maracena con la obligación de ganar tras caer la jornada pasada en el derbi malagueño frente los antequeranos.

Atlético Malagueño-Maracena (12:00)

El Átletico Malagueño recibe al Maracena en casa en uno de los duelos matinales que deparará la jornada. El filial malaguista afronta el encuentro ante los granaínos con la necesidad de ganar tras la derrota en el debi contra el Antequera (2-0) y que les dejó en novena posición adelantado por el Vélez y los antequeranos.

Vélez-Real Jaén (12:00)

La visita del Jaén al Vivar Téllez será una prueba de fuego para el equipo malagueño que sigue en su lucha por alejarse de la zona peligrosa de la tabla, por su parte el equipo visitante necesita ganar para optar a las primeras plazas de la clasificación.

Mancha Real-Antequera (12:00)

El Antequera será el único equipo de la provincia que tendrá que desplazarse en la jornada de hoy. Los antequeranos buscarán su segundo triunfo consecutivo en liga tras la importante victoria cosechada ante el Atlético Malagueño.

Alhaurín-Torredonjimeno (12:15)

El colista de la categoría acogerá al sexto clasificado, partido bastante complicado para los locales que se enfrentarán a un equipo con una buena racha de resultados, que no conoce la derrota desde la jornada 19, no obstante la gran esperanza para los malagueños es que los visitantes se han estancado en sus dos últimos partidos en los que no ha pasado del empate.

El Palo-Motril (17:30)

Partido serio para los malagueños que reciben al tercero. El duelo en el campo de San Ignacio será muy atractivo por la buena dinámica de ambos equipos en las últimas jornadas, los granaínos llegan a la cita tras endosar un 5-0 al Huétor Vega, mientras que el Vélez ganó al Melilla por 0-2.