Pablo Feijoo: "Alberto Carmona tiene mucho, mucho futuro por delante"

El malagueño Alberto Carmona no participó en la escala malagueña de las HSBC World Rugby Sevens Series, pero formó parte de toda la preparación y convivió estos días con el equipo dirigido por Pablo Feijoo, que consiguió por la novena plaza tras ganar los partidos previos una vez no se clasificó para los cuartos de final. A sus 17 años es uno de los valores emergentes del rugby nacional, así está catalogado por los técnicos. Una vez complete el Bachillerato tendrá que elegir qué camino toma en su futuro.

"Lo vi el año pasado, hablamos con él para intentarlo llevarlo a Madrid para la Academia. Lo que pasa es que, con muy bien criterio, su familia y él decidieron que quería acabar sus estadios aquí en Málaga y que cuando acabase el Bachillerato ya iría a Madrid, a Inglaterra o donde fuera", explicaba el seleccionador Feijoo sobre la situación del prometedor jugador malagueño: "Yo le digo a mis jugadores que no quiero sólo jugadores de rugby y la parte de formación es muy importante. El rugby no les va a dar de comer toda la vida y particularmente prefiero a los jugadores formados porque en el campo son inteligentes. Es muy joven, tiene mucho futuro por delante. Es muy trabajador, es muy agradable trabajar con este tipo de jugadores. Mejoran continuamente. Tiene mucho, mucho futuro pero la idea es no ir quemando etapas muy pronto e ir construyendo su historia y su vida rugbística".

"Estamos buscando perfiles, cada vez los jugadores son más grandes. Él es alto, espigado, con buena evasión y rápido. El manejo de balón lo tiene bueno y estamos trabajando en la defensa. Es buena, pero para estar en el circuito mundial tu defensa tiene que ser buenísima. Te vas a encontrar con gente que pesa 110 o 115 kilos y corre igual que tú y tienen mucha experiencia y tú pesas 80. La idea es irle construyendo y formando, va a seguir estando con nosotros para que cuando crezca pueda entrar en el equipo titular", proseguía Feijoo sobre la figura del jugador del Rugby Málaga, que a partir de la próxima temporada ya podrá jugar en el rugby XV también una vez cumpla los 18 años. El trasiego de siete a XV es frecuente en jugadores jóvenes.