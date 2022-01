"En rugby seven el jugador tiene que hacer de todo"

Alberto Carmona Molina (Málaga, 2004) es el benjamín de los Leones7 que este viernes comienzan a disputar las HSBC World Rugby Sevens Series en el Ciudad de Málaga. Aunque fue el último descarte entre los 13 inscritos, ha completado toda la concentración previa. Vive una experiencia tremenda, ya jugó en la serie de Vancouver, en el último tercio de 2021 con sólo 17 años. Se da la paradoja de que por normativa aún no puede jugar a rugby XV, el clásico, en categoría senior en la entidad en la que se ha formado, el Club de Rugby Málaga, pero sí puede ser internacional absoluto en seven. El seleccionador Pablo Feijoo le vio un talento especial durante el pasado Europeo sub 18 y le dio la alternativa.

-¿Cómo definiría el rugby seven?

-Es una modalidad de rugby muy divertida y entretenida, no se para mucho el juego, hay siete jugadores, partidos de 14 minutos y el juego es muy dinámico, muy entretenido de ver.

-¿Qué le llamo la atención en su debut en unas series mundiales?

-Tuve la oportunidad de jugar en Vancouver. El profesionalismo que hay a este enivel, ver la fuerza que tienen. Estar con los mejores del mundo, conocer a otro país, en la otra punta del mundo... Fue inolvidable toda la experiencia.

-¿Cómo se ha integrado en el grupo?

-Muy bien, sólo puedo decir cosas buenas de mis compañeros. Se portaron y se portan muy bien en todo momento. Siendo tan pequeño pensaba que sería más difícil, pero me integraron muy rápido. He tenido suerte de tener unos compañeros tan buenos.

-¿Le sirve de guía aquí en Málaga?

-A veces preguntan, qué es aquello o esto, y como soy de aquí pues respondo lo que puedo. Pero vamos, soy calladito. Tengo mucho respeto por mis compañeros.

-¿Cómo han ido esta semana larga de entrenamientos en Rincón de la Victoria?

-Muy bien, se ha entrenado a alto nivel, con muy buena intensidad, muy bien, con mucha dinámica. Pienso que vamos a hacer un buen papel. Queremos competir cada partido, ganar el que se pueda y, si se puede, avanzar la siguiente fase.

-Es curiosa su situación, no puede jugar al rugby XV con seniors pero sí en el seven.

-Yo juego al rugby XV básicamente, pero no puedo jugar con el senior. El Club de Rugby Málaga es de XV, aunque no tengamos campo todavía. Hace 25 años que se creó y aunque se dijo desde el Ayuntamiento que se construiría, seguimos a la espera. Es lo que más juego, pero por normativa hasta la temporada que viene no puedo jugar con los seniors en XV.

-¿Y cómo le llega la llamada del seven?

-Todo empieza por la selecciones autonómicas. En la andaluza se juega a seven y XV y todos los años hay un Campeonato de España, lo jugué dos años. Se me vio y me dieron la opotunidad de jugar el Europeo sub 18 de Seven, quedamos terceros [fue nombrado mejor jugador] y de ahí ya me llamó el seleccionador Feijoo para la absoluta.

-¿En qué especialidad se ve en el futuro?

-Pues el camino acaba de empezar, no lo sé, hasta ahora todo va muy bien. Quiero intentar llegar lo más alto posible. Es verdad que ha habido jugadores que han podido compaginar ambas modalidades, muchos famosos empezaron en 7 y siguieron en el XV o al revés. Me gustaría seguir ese camino.

-El rugby le viene de familia.

-Mi padre [Vicente] ha jugado durante muchísimos años y es mi entrenador en el sub 18. Desde pequeño he ido a entrenar con mi padre. Sé que hay padres que obligan a jugar a sus hijos. En mi caso no tuvo que obligarme a nada. Me gustaba, le acompañaba a entrenar y jugar y rápidamente desde pequeño entré ahí.

-¿Cómo es tener un padre entrenador?

-Tiene sus partes buenas y malas (risas). Él tiene otra visión del juego y de cómo funcionan las cosas, me da diferentes puntos de vista y eso me ayuda bastante. La familia está encantada y súper ilusionada, como yo.

-¿Cómo lleva los estudios?

-Estoy en Segundo de Bachillerato. Es complicado, no soy un estudiante modelo, digamos, pero intento hacer todo lo posible para compaginarlo. Hago trabajos vía online y estudio temarios por mi cuenta, con ayuda, y cuando vuelva hago los exámenes, estudio allí en la Universidad Laboral.

-¿Dónde se siente más cómodo en el campo?

-Juego de zaguero y de centro, en mi club puedo jugar también de apertura. He jugado en todas las posiciones de tres cuartos, intento ser lo más polivalente posible. Ahora mismo estoy en 1.87 metros y 82 kilos, tengo que coger más volumen y peso.

-En rugby seven se difuminan más las posiciones.

-El jugador tiene que saber hacer de todo. Correr mucho, dar velocidad, pasar bien el balón, hacer bien el cambio de pie... Y hay mucho campo que cubrir. Se busca mucho al jugador completo y polivalente.

-¿Como animaría a los malagueños a ir al Ciudad de Málaga?

-Este es un evento mundial, muy, muy conocido en el rugby. Es la primera vez que se celebra en España y es aquí en Málaga, qué más pedir. Yo recomiendo que todo el que pueda vaya a verlo y divertirse. Yo lo pude vivir en Vancouver y es un ambiente muy animado, con el público disfrazado allí, todo el día... Se pasa muy bien. Es un juego muy dinámico, con siete jugadores y tiempo tan cortos se fomenta que se juegue lo más rápido posible, no se puede parar mucho el juego. Eso lo hace más vistoso.