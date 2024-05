Ascenso a Primera RFEF: Marbella-Logroñés, último obstáculo

Marbella-Logroñés será el último de los enfrentamientos de la última eliminatoria de ascenso a la Primera RFEF, que se completan con los duelos Betis Deportivo-Pontevedra, Numancia-Yeclano, Orihuela-Barakaldo y Zamora-San Sebastián de los Reyes, según el sorteo hecho este lunes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).El único condicionante fue que no quedaran emparejados equipos que han coincidido en el mismo grupo. Los partidos de ida se jugarán el 25/26 de mayo y los de vuelta el 1/2 de junio. En el caso del Marbella, ya se decidió que será el domingo 26 a las 19:00 horas la ida en Banús Football Center.

Únicamente la eliminatoria entre el Marbella y el Logroñés se resolvería por penaltis en caso de acabar con empate el partido de vuelta y también la prórroga, ya que ambos finalizaron en la tercera posición de sus grupos, el cuarto y el segundo, respectivamente.

En el resto de eliminatorias, si hubiera que llegar a la prórroga y ésta finalizara con empate, ascendería a Primera el equipo mejor clasificado en su grupo tras la fase regular, que en el caso del filial del Betis sería el Pontevedra, después de que éste acabara segundo del grupo 1, por delante del Zamora, tercero.

En el grupo 2 el Barakaldo fue segundo y el Logroñés, tercero; en el 4 el Yeclano acabó segundo, el Marbella tercero, el Orihuela cuarto y el Betis Deportivo quinto; y en el quinto el San Sebastián de los Reyes logró la segunda plaza y el Numancia, la tercera.

Como campeones de sus respectivos grupos ya certificaron el ascenso el Ourense (grupo 1), el Bilbao Athletic (grupo 2), el Hércules (grupo 3), el Sevilla Atlétio (grupo 4) y la Gimnástica Segoviana (grupo 5).

Desde este martes y hasta el jueves a las 14:00 horas los abonados tendrán preferencia para comprar su entrada en la oficina del Campo Luis Teruel. A partir del jueves a las 16:00 horas se podrán adquirirlas también los no abonados hasta fin de existencias. Los precios oscilan entre los 15 y 20 euros. En caso de que los abonados no retiren su entrada en el plazo establecido por el club, su reserva ya no estará asegurada por la posibilidad de que no haya localidades. Es obligatorio que los abonados presenten su carnet para poder retirar la entrada.Antes del sorteo de la eliminatoria de ascenso a Primera se sorteó el orden del enfrentamiento por ser campeón de la categoría entre los ascendidos Deportivo de la Coruña y Castellón, que jugarán la ida el 29 mayo en Riazor y el 2 de junio en Castalia. El ganador evitará jugar la primera ronda de la Copa del Rey.