Marbella FC - Getafe 'B': A un paso de la gesta (2-1)

El Marbella FC recibió al filial del Getafe para la vuelta de la primera eliminatoria del play off de la fase de ascenso a la categoría de bronce del fútbol español tras haber salido con vida de la capital tras el duelo de ida en casa del club azulón en el seno de la capital de España.

El duelo comenzó con una primera parte, en la que los malagueños querían abrir el luminoso, pero tampoco pecaron de valientes y decidieron por ir con bastante cautela antes de dar pie a poder recibir un golpe duro con ya tan poco margen de maniobra como es un partido de vuelta de este tipo de eliminatorias.

Sin embargo, los andaluces metieron una marcha más y abrieron el luminoso en el minuto 47 con un tanto de Jacques Dago que les daba el pase virtual a la última eliminatoria previa a ascender a la categoría de bronce del fútbol español.

En el 67’, Nico Conesa igualó la eliminatoria con una jugada que muestra de que es un jugador muy diferencial y que demuestra que no es futbolista para esta división por calidad y ya todo volvía a estar igual que cuando pitó el colegiado el inicio del encuentro de ida, pero esta felicidad de los de la barriada de Getafe fue bastante efímero, puesto que Gato anotó el 2-1 definitivo en el minuto 81 y, de esta manera, los de la comarca de la Costa del Sol occidental ya solo tuvieron que defender el resultado durante aproximadamente 15 minutos más para certificar ese pase y seguir con vida en esta carrera de desgaste por acompañar al Antequera CF y, en caso de que los de Sergio Pellicer no logren salir victorioso en el play off de ascenso a Segunda División, también al Málaga CF.