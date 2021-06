Aybar no continuará en el banquillo del Antequera

El Antequera tendrá nuevo entrenador tras el ascenso a Segunda RFEF conseguido hace un par de semanas. La planificación para la experiencia en la nueva categoría ha comenzado y se partirá con un entrenador distinto a José Jesús Aybar, que desde 2015 fue el técnico del equipo blanquiverde. En la cuarta fase de ascenso jugada se consiguió el reto de subir, pero el desgaste de hacer cada día 300 kilómetros, viajando desde Arjonilla, y el hecho de que el proyecto va por otros derroteros distintos por los que hasta ahora discurrió ha propiciado que el técnico abandone el club. El presidente, Ángel González, le dedicaba una sentida carta de despedida a través de las redes sociales del club, que agradecía la labor del entrenador.

Se va cumpliendo lo publicado meses atrás por este periódico, no continuará Aybar y Alberto Aguilar, tras su retirada, y Edu Espada se están encargando de la planificación del club, con la supervisión del presidente. Llegarán jugadores pertenecientes a un fondo de inversión a lo largo del verano, comenzará progresivamente el desembarco. El hecho de que se haya ascendido hace más atractivo al club antequerano, en una ciudad pujante. Se han entablado las conversaciones para renovar a algunos jugadores que consiguieron el ascenso, pero no se han cerrado todavía. Aún se debe un mes de sueldo, los desplazamientos de otro mes y primas individuales de esta temporada recién acabada, lo que es una traba para esa continuidad. El ascenso, lógicamente, ha revalorizado a varios.

📝 @jjaybarbejarano deja el club tras casi seis temporadas al frente del equipo. 👉🏼 El #AntequeraCF quiere desearle la mayor de las suertes tanto en su vida personal como en el aspecto profesional.👏🏼 ¡Gracias por todo, míster! ⚪️🟢 pic.twitter.com/JuEzu1o28g — Antequera C. F. (@AntequeraCF) June 18, 2021

Habrá, pues, un nuevo conductor en el proyecto antequerano tras ser Aybar uno de los técnicos más longevos de la categoría. Curiosamente, el otro equipo malagueño que competirá en Segunda RFEF, el Vélez, tampoco contará con Juan Carlos Gómez, con el que logró el ascenso.

Este próximo lunes, ambos equipos conocerán a los que serán sus rivales de grupo en la Segunda RFEF. Todos los equipos militarán en la cuarta categoría del fútbol español están citados el 21 de junio a las 12:00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, para participar en una reunión en la que se detallarán los cinco grupos de competición y en la que también quedarán esbozadas las fechas de arranque de la liga. Siempre es motivo de controversia, y más en una categoría con 90 conjuntos y multitud de encajes para confeccionar cinco grupos de 18 equipos cada uno, lo que sin más remedio conllevará que alguna comunidad autónoma vea separados a sus participantes. Hay 10 equipos andaluces.

Se baraja el 5 de septiembre como fecha de inicio de la Liga y el 15 de mayo para el final. El líder de cada uno de los cinco grupos ascenderá directamente a Primera RFEF, mientras que las otras cinco plazas de ascenso se determinarán a través de un play off en el que participarán los clasificados entre el segundo y el quinto puesto de cada grupo. Además, en cuanto a descensos, serán 27 los equipos que bajen a Tercera RFEF, o lo que es lo mismo, los cinco peores de cada grupo y dos de los sextos por la cola, después de un play out final entre los implicados.