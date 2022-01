El Ayuntamiento financiará a la cantera del Marbella FC

El concejal de Deportes, Manuel Cardeña, anunció que el Ayuntamiento incluirá a la cantera del Marbella FC dentro del programa de patrocinio deportivo junior, con un respaldo económico de 12.000 euros, cantidad que sumará a los 50.000 euros que se destinan anualmente al primer equipo dentro de la iniciativa. El edil ha comparecido junto al representante de la empresa gestora, Best of You, Esteban Granero, y el responsable de relaciones institucionales y segundo entrenador, Fernando Calvo, ha mostrado su apoyo a la entidad y ha subrayado que “vamos a seguir estando al lado del equipo para que consiga los mejores resultados posibles y pueda cumplir sus objetivos”. “Nuestra relación con el club es muy buena y la intención es seguir colaborando con un proyecto serio en el que se está invirtiendo mucho esfuerzo”, precisó.