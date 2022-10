El Ayuntamiento espera abrir la próxima semana la piscina interior de 25 metros de Inacua

Desde el pasado mes de marzo están cerradas las piscinas interiores de Inacua. Los vasos de 50 y 25 metros más los otros dos que se usan con fines terapéuticos y diferentes trabajos de rehabilitación también están inactivos. Se desprendieron del techo un par de planchas, algo que ya se restauró. Pero emergieron nuevos problemas en otros lugares. La instalación fue inaugurada en 2008 y tenía ya algunos achaques. Sigue funcionando la piscina exterior de 50 metros, favorecido porque el buen tiempo se resiste a marcharse. El Centro de Tecnificación para la natación que alberga la sede, con campeones mundiales juniors como Carlos Garach o Alba Vázquez, y con toda la élite de Andalucía o el Club Waterpolo Málaga tienen dificultades para cuadrar su trabajo. Más allá del perjuicio a particulares, algunos con prescripción médica para trabajar en agua ejercicios que no pueden hacer fuera.

La concejala de Deportes, Noelia Losada, estuvo en Ser Deportivos Málaga para hablar de la situación. "Se desprendieron dos planchas del techo. Desde primavera a ahora se estuvo reparando. Hubo que vaciar los vasos de agua. Ese vaso grande de la piscina de 50 metros estaba acostumbrado a una cantidad de presión y tras estar vacío, al llenarse otra vez, había muchísima fuga de agua. Los técnicos debían ir y ver lo que pasaba. Se va a hacer una reparación de ese vaso grande que tiene fugas para poder continuar el curso académico y posteriormente por parte de Urbanismo se acometerá el vaso entero. Es un apaño para poder seguir usándolo. Los técnicos, después del desprendimiento, valoran la instalación al completo y vino una auditoría. Había más cosas que había que arreglar y no tenemos la licencia de apertura. Estamos intentando desligar la pequeña de la grande para poder usar esa parte. Urbanismo tiene sus tiempos, pero tenemos el agobio lógico", decía la concejala, que explica que "han reparado algunos focos que los técnicos consideraban que podían desprenderse. El sellado de emergencia del vaso grande está aún con el presupuesto. Inacua tiene muchos años, la propiedad fue de Urbanismo y se gestiona, salió a concurso en su día, por una empresa externa. Ocurre con numerosas instalaciones. La infraestructura debería depender de Deportes. Todo el mundo pensaba que era cosa mía cuando se cayó la pieza y tenía que hablar con Urbanismo. Sucedía con el Ciudad de Málaga, era de Urbanismo y era el Málaga quien lo gestionaba. Ahora ya es de Deportes y es lo más lógico. Con Inacua se hizo de otra manera. A pesar de ello, hablamos cada día con clubes y Urbanismo.

"Estamos buscando soluciones para ayudar desde el primer día", insistía Losada: "Buscamos piscinas alternativas, hablamos con Torremolinos, y hablo cada día achuchando al concejal de Urbanismo. En breve se abrirá la pequeña, de 25 metros, creemos que la próxima semana. Gracias al buen tiempo vamos a calentar la piscina exterior un poquito más para que siga funcionando. Todas las partes están teniendo una paciencia infinita. No sólo es recreativo, hay competiciones como el waterpolo, que están en la élite, que tienen que dejar de entrenar. En una semana se abrirá la pequeña y haciendo un esfuerzo de la concesionaria de ampliar el horario de cierre saldremos de esta coyuntura. El contacto es diario con todos. La piscina exterior cierra en noviembre normalmente, pero vamos semana a semana. Vamos a calentar más y estará una semana más. A la natación se puede reubicar en otras piscinas pero el waterpolo, con balón, no todas tiene redes ni los cristales lejos para no romperlos. Es complicado. De momento, el tiempo que se pueda usaremos la de fuera".