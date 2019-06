Azahara Muñoz, de más a menos en el US Open

El final del US Open, segundo torneo grande de la temporada golfística, no fue bueno para la malagueña Azahara Muñoz. Tras un gran inicio de torneo, en el que se colocó en el Top 10 en las dos primeras jornadas, el fin de semana no fue nada productivo.

Azahara firmó el sábado una tarjeta de 75 golpes y el domingo una de 76. Marchaba con -2 el viernes y acabó con +7 un torneo que fue torciendo las expectativas. Se embolsa 11.000 dólares, no obstante, la de San Pedro de Alcántara, que ha completado un primer tercio de temporada de muy alto nivel.