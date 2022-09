Azahara Muñoz pasa el corte en su regreso y se emociona

Azahara Muñoz vuelve con buenas vibraciones a jugar tras su maternidad. La sampedreña reapareció en el Dana Open del LPGA Tour, torneo que se disputa en la localidad de Sylvania (Ohio, Estados Unidos), después de un año fuera de la competición al haber dado a luz. Y pasó el corte para jugar el fin de semana. Lo hizo gracias a un birdie en el hoyo 18 para una tarjeta de 69 golpes, remontando con varios birdies en la segunda vuelta para colocarse con un total de -1 y ganarse dos rondas más para ir cogiendo feeling.

"No recordaba ya los nervios que tienes cuando tiras un putt para pasar el corte", decía tras su partido a los medios, al tiempo que se acordaba de su bebé, el pequeño Lucas: "Ahora tengo ganas de llorar. No puedo entrenar tanto como me gustaría, pero significa tanto para mí... Es algo que quiero hacer por él también. He acabado tan cansada después del esfuerzo final de hoy que ahora lo que me apetecería sería acostarme. Pero no puedo porque tengo que darle de comer".