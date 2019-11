Azahara Muñoz, a seis golpes de la líder

La primera jornada del Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino se cerró con la actuación de Azahara Muñoz, que fue la malagueña mejor posicionada. La golfista, que se postula como una de las principales candidatas al título, no tuvo su mejor día y concluyó su participación en este primer día de torneo (con menos uno) a seis golpes de Olivia Cowen, que encabeza la clasificación (con menos siete). La alemana firmó 65 golpes. Tras ella, en segunda posición y con un golpe menos, se instauró la noruega Marianne Skapnord, la mejor jugadora del año en Europa y que encabeza la Orden de Mérito.

“Sensaciones agridulces a pesar de la vuelta bajo par, siento que he dejado muchos golpes, he tirado muy buenos putts pero he tocado muchos bordes”, declaró Azahara Muñoz una vez terminada su primera participación en este Open de España al que aún le quedan tres jornadas.

En lo que al resto de malagueñas se refiere, Noemí Jiménez acabó algo más abajo en la clasificación que Azahara Muñoz. La golfista marbellí de 26 años acabó a ocho golpes del liderato y con más uno en su haber. Por su parte, Laura Cabanillas fue la jugadora local peor clasificada en esta jornada, quedándose a diez golpes de la alemana Olivia Cowen y cosechando un más tres.