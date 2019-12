Azahara Muñoz pone fin a un 2019 “increíble”

Azahara Muñoz puso fin a su temporada 2019 con su participación en el Open de España en su casa, en Marbella. La golfista malagueña ha cerrado un ejercicio del que está satisfecha. Ha acabado entre las 50 mejores del mundo, concretamente en el puesto 43 y en la Race del circuito LPGA finalizó en el puesto 21, con 667.000 dólares (algo más de 550.000 euros al cambio actual) en premios esta campaña. Ha sido competitiva muchas semanas, como dan fe sus siete puestos entre las 10 mejores a lo largo de la temporada. Además, contribuyó con 2.5 puntos en el triunfo de Europa en la Solheim Cup, arrebatada a Estados Unidos contra pronóstico en Gleneagles.

“No puedo creer que haga ya 10 años desde que empezara este viaje. Este año ha sido increíble en todos los sentidos. Gracias a todos por estar ahí conmigo y compartir este viaje. A Mikey Curry, a mi entrenador Marcelo Prieto, eres el mejor y no puedo esperar para seguir trabajando juntos. Ahora es tiempo para relajarse y volver. No puedo esperar para 2020”, decía en un mensaje a través de las redes la golfista sampedreña.

Viene un año ilusionante, con un momento especial en los Juegos Olímpicos de Tokio. Azahara Muñoz tiene muy bien encarrilada la clasificación con Carlota Ciganda para ocupar las dos plazas para España en la cita olímpica. La malagueña ya estuvo en Río de Janeiro en 2016, en el regreso al programa olímpico del deporte. No pudo cerrar 2019 con el triunfo en el Open de España en casa, se conformó con el cuarto puesto, pero se fue con buenas sensaciones y con hambre de golf tras dejar en el olvido problemas de salud.