Azahara Muñoz, subcampeona en Florida para salvar la tarjeta LPGA

La malagueña Azahara Muñoz llegó al último día con opciones de victoria, pero tuvo que conformarse con la segunda plaza en el torneo del LPGA Tour The Annika, disputado entre el jueves y este domingo en el Pelican Golf Club de Belleair, Florida (Estados Unidos).

La jugadora de San Pedro de Alcántara, en la actualizad instalada en el puesto 240 del ránking mundial, acabó igualada en la segunda plaza con la estadounidense Alison Lee, las dos con 16 bajo par, y a tres golpes de la campeona, la también norteamericana Lilia Vu (-19).

Muñoz firmó cuatro rondas de 64, 69, 64 y 67. Al último día llegó a cuatro golpes de la entonces primera, la danesa Emily Kristine Pedersen, que acabó quinta, y se despidió a dos de la ganadora final, Lilia Vu, número 2 mundial y que firmó su cuarto título en el circuito (todos ellos logrados en 2023).

La de este domingo en la quinta vez que Azahara Muñoz acaba subcampeona en un torneo del LPGA Tour. Anteriormente lo había logrado en 2013, 2014, 2018 y 2019. La victoria en el principal circuito se le sigue resistiendo a la malagueña, que cuenta con cuatro títulos en el tour europeo. No obstante, vista su situación, ha sido un grandísimo resultado. Menos de dos años después de dar a luz a su hijo Lucas, en febrero de 2022, consiguió su mejor resultado desde que perdió el Abierto de Escocia de 2020 en un desempate. Y con ello logra salvar la tarjeta para la próxima temporada.

"Jugué bastante estable. He terminado con un par de buenos golpes. No pude hacer birdies, pero estoy muy orgullosa de mi semana. Era muy consciente. Obviamente, sabía que esta semana tenía que jugar bien para mantener mi tarjeta. Sabía que estaba prácticamente hecha, pero no quería pensar en eso. Sólo quería jugar bien y darme la oportunidad de llegar a la final de la CME. Por desgracia, no lo conseguí, pero aun así tuve una semana muy buena y estoy muy contenta", afirmaba la malagueña, que reconocía los nervios: "Es increíble. Nunca había estado tan estresada en mi vida. De hecho, durante la semana pasada estuve vomitando sólo de pensar en esta semana. Nunca he estado tan cerca de perder mi tarjeta. Nunca he estado en esta situación. No quiero volver a estarlo. Intentar ganar un torneo es difícil, pero intentar mantener tu tarjeta es muy, muy estresante".

La navarra Carlota Ciganda se clasificó en el puesto 51 con -3 en el acumulado. El The Annika es el penúltimo torneo del LPGA Tour, que acabará con la final: el CME Group Tour Championship.