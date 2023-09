Una Solheim Cup global y un concepto de Málaga idealizado

La Solheim Cup es el gran evento deportivo del año en España, a nivel de impacto y unos preparativos que ponen a prueba la capacidad de la provincia de albergar un acontecimiento de tal magnitud. En una carrera de fondo porque ya hubo varias intentonas en ediciones anteriores, pero ha sido en un 2023 que quedará grabado a fuego, coincidiendo con el apogeo de Málaga, la ciudad de moda y cada vez con una mayor capacidad de captación. En Finca Cortesín, de esos rincones selectos en la Costa del Golf, como se conoce popularmente en el mundillo a una zona que concentra más de 60 campos, con poca comparación, al que alberga esta Solheim Cup 2023. Dentro de una urbanizaciones más lujosas de España, se concentran 18 hoyos de gran dificultad. En un paisaje natural mediterráneo, diseñado por Cabell Robinson, uno de los diseñadores de campos más prestigiosos del mundo, y a pocos kilómetros de Valderrama, semilla que se extendió a zonas colindantes.

Un complejo de unas 215 hectáreas que ha sido transformado, con mucha amplitud, que es otra de sus grandes virtudes. Pasear por los aledaños resulta impresionante, una especie de parque de atracciones, cada patrocinador (varios municipios malagueños) tiene su espacio en una terraza extensa, donde los aficionados pueden hacer ocio antes de adentrarse en el campo. Seguidores desde todas las partes del mundo, con un gran volumen de norteamericanos, un tipo de turista que está en aumento en la provincia malagueña. Público variopinto donde la única coincidencia es la afición al golf. Y es que a Finca Cortesín han acudido más de 25 medios de comunicación internacionales, que darán cobertura al evento a 144 países. "Málaga es un lugar fantástico. Es uno de los mejores sitios del mundo para jugar al golf. Tiene de todo: buen clima, calor durante todo el año y una gastronomía única. En Estados Unidos hay entusiasmo por este sitio, porque además la gente es muy alegre y servicial; creo que es todo eso es importante para que haya aficionados de todo el mundo aquí. Además, tener Marbella cerca y la posibilidad de ir a la playa o visitar lugares fantásticos que hay por esta zona. Los campos de golf no tienen nada que envidiar a uno de la PGA o Reino Unido; creo que España está creciendo y por el camino de seguir organizando eventos de este tipo. Allí Jon Rahm es uno de los jugadores preferidos del estadounidense, eso también es interesante. He estado varias veces en Valderrama, ahora en Finca Cortesín, y son de los dos campos más espectacular en los que he trabajado", explicaba Trevor a Málaga Hoy, uno de los muchos periodistas estadounidenses que cubrirá el evento.

Más de 400 profesionales, desde cocineros hasta personal de recepción, están preparados para trabajar incesantemente entre bastidores para atender todas las necesidades de los jugadores, autoridades y espectadores a lo largo de la semana. El hotel de cinco estrellas del complejo, con 67 suites, acogerá también a ambos equipos en sus instalaciones, proporcionando a las jugadoras un entorno privilegiado y de descanso. Desde el tee hasta el green, el campo se ha perfeccionado con la ayuda de una flota de 24 segadoras de última generación suministradas por Toro, contando con 25 cuidadores de green cualificados, 5 becarios de agronomía y más de 35 voluntarios de clubes de golf de todo el mundo que se encargarán de cuidar meticulosamente las 49 hectáreas del campo antes y después de cada jornada de competición.

Un gran atractivo de la semana será presencia del Rey Felipe VI, la Reina Letizia es presidenta de honor; en este caso será el monarca el que clausure esta Solheim Cup 2023, según confirmaba la Casa Real este viernes. Fuerte respaldo al golf femenino, el evento de mayor calado en el calendario, y siendo en España, no podía faltar la presencia de Felipe VI. Así se cerrará la semana en Finca Cortesín, una Solheim que se celebra en Málaga pero que es global, además con un gran estima y reconocimiento de los miles de aficionados que presenciarán el torneo. Málaga, ante los ojos del mundo entero. Estará a la altura seguro.