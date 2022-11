Conclusiones de la Copa Davis: "Málaga ha irrumpido en el club de las grandes ciudades"

La resaca de la celebración de las finales de la Copa Davis en Málaga deja balances y conclusiones. Uno de los mayores acontecimientos deportivos celebrados en la provincia dejó un espectáculo deportivo de primer orden y, según las instituciones organizadoras, un retorno de 14 euros por cada uno invertido. En 2023 habrá una nueva edición en el Martín Carpena y la puerta a seguir está abierta, aunque será complicado.

José María Arrabal, secretario general para el Deporte de la Junta y persona clave en esta venida de la Davis, estuvo en el programa Minuto 91 de 7TV para analizar en profundidad lo que ocurrió. "Había estado en ediciones anteriores en Madrid y conocíamos el portaaviones que se iba a desplegar. 400 personas de las organización que generaban 3.000 pernoctación. Es una pequeña ciudad, que da idea de la dimensión del acontecimiento. El primer día llegué y a mucha gente le decía que yo había tenido que coger muchas aviones para ver este tipo de eventos. Es súper emocionante e increíble. Marcará un antes y un después en Málaga y Andalucía. Málaga ha irrumpido en el club de las grandes ciudades. La Davis es una competición centenaria y estamos totalmente satisfechos de haberla albergado", decía, al tiempo que explicaba por qué el Carpena: "No hay ningún pabellón en Andalucía de estas características. Cuando acometemos un gran evento en Andalucía, el proceso se repite. El equipo de la Consejería intentamos estar muy cerca de los grandes promotores, somos muy preguntones y proactivos y así se propician las oportunidades. En ocasiones hay que ceder la iniciativa al promotor. Por ejemplo, en la Eurocopa era muy evidente que debía ser La Cartuja. Aquí al ser indoor, pedían aeropuerto... Se caía por su propio peso que Málaga. Es complementario lo que se puede ofrecer a las ochos provincias. A las instalaciones hay que darles contenidos, por ejemplo el Olivo Arena de Jaén. Andalucía es enorme, es más grande que 13 países de la Unión Europea. Queremos valor, que Andalucía esté en las grandes conversaciones de los grandes eventos, algo que es perfectamente compatible con la toma de tierra del deporte de base".

"Nadie paga duros a cuatro pesetas. Cada euro invertido se ha multiplicado por 14", insiste Arrabal sobre el retorno: "Hay informes pre, tenemos varias ediciones en Madrid, está tasado y auditado. Ahora tendremos muy pronto informes post. En cuanto a medición de datos de mercado a nivel internacional. Hay tres-cuatro empresas que se encargan y este acontecimiento está muy medido. La negociación con Kosmos fue interesante. Hemos conseguido tener una reputación muy seria en los acontecimientos. No sólo por la inversión que se hace, sino porque hay capacidad organizativa y de garantizar que la competición sea un éxito. Nosotros ponemos certezas. La industria del deporte es muy pequeño y los promotores hablan entre ellos. A nosotros nos vino muy bien la Eurocopa, la organizamos en 54 días, otras estuvieron siete años. Fuimos a Nyon a explicar cómo lo habíamos hecho. Hay varios deportes, como el tenis, el golf y la vela, que son un estilo de vida. El tenis era una oportunidad, tuvimos un ATP 250 en Marbella, estábamos cerca. Asistimos a la Copa Davis y se propició una conversación de forma muy natural. Gerard Piqué y su equipo son gente muy profesionales, han creado una empresa muy seria, de 70 empleados, y mucha experiencia en el mundo del deporte. Desde un primer momento expusimos nuestra forma de trabajar. No vamos a hacer subastas, sabemos que las cosas tienen un valor. Tenían ofertas de Oriente Medio que pagaban el doble de lo que iba a pagar Andalucía. Fue un proceso muy parecido a la Eurocopa".

"Conoce Málaga perfectamente, aparte de lo obvio. Se sorprenderían los aficionados del nivel de conocimiento de Piqué sobre Málaga. Hablamos mucho de fútbol, del Barça, del Madrid, del Málaga, de fútbol internacional. Es un cerebro inquieto, brillante, con una visión que va a seguir la industria del deporte como contenido de entrenamiento, apabullante. Parece que no acaba de encontrarse la fórmula de entretenimiento para los millennials, pero él lo tiene", ahondaba Arrabal sobre la figura de Piqué.

"Cualquier acontecimiento está sujeto a esas vicisitudes, a un jugador que se lesiona. La virtud es comprobar cómo el formato acaba cobrando fuerza independientemente de los protagonistas. Creo en el medio plazo, intentamos que todas nuestras actuaciones tengan esa fuerza, si no son fuegos artificiales. Nos hubiera gustado, claro, que estuviera Carlos Alcaraz", decía Arrabal sobre las ausencias: "La final era Australia-Canadá, ¿de qué te crees que se hablaba allí? El 20% de las entradas, 12.000 de 60.000, fueron para extranjeros. El ticketing es de ITF/Kosmos, pero el acontecimiento y su formato han demostrado su vigor. En la final pudo haber picos de 100 millones de espectadores. Djokovic no sé cuántas veces habrá venido a Málaga, pero en el GPS ya tiene cómo se llega al Carpena desde Marbella. A medio plazo se irá dejando un legado, una mancha de aceite. La gente que ha llenado el Carpena, los holandeses que vinieron masivamente, ya están programando el año que viene. Se crea una dinámica muy buena. La ITF está muy impresionando, el presidente Haggerty estaba muy feliz, el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, Gerard Piqué, Djokovic... La realeza. Rafa y el resto de la Armada siguieron muy de cerca".

"Con Abu Dhabi no se llegó a concretar, era una ciudad maravillosa, con un museo del Louvre, tengo la suerte de conocerla. Pero cuando vamos a competir vamos con todas nuestra fuerza y en la mesa pusimos certezas y seguridad, tranquilidad. A posteriori, las sensaciones eran espectaculares", explicaba Arrabal sobre el proceso de negociación: "¿Prorrogar? El tenis tiene una cosa muy buena, en su parte industrial es muy transparente. En su fase de grupos acudimos seis ciudades para cuatro puestos. Todos tienen las reglas encima de la mesa. Presentas tu propuesta y eligen. Los acontecimientos pata negra no queremos que se vayan nunca. Muchas ciudades del mundo querrían este evento, pero nos lo tienen que quitar. En 2024, para estos casos, hay cosas que no dependen de uno, pero nunca vamos a entregar la cuchara, hasta donde lleguemos. Siendo honestos, es una competición que quieren no sólo en Europa, sino en otros lugares del mundo. Lo habitual es que rote. También era habitual que se fuera a otro tipo de ciudades y aquí está. Nadie nos va a quitar este derecho. ¿Barcelona? España necesita que Barcelona vuelva a ser de nuevo locomotora, le tengo mucho cariño a esa tierra, viví allí. Andalucía quiere sentarse a la mesa, ser protagonista. Desde el sur trabajamos para el deporte español, no trabajamos para ser una aldea, con nuestra personalidad, como decía el maestro Javier Imbroda, con nuestro estilo de vida. Necesitamos que Cataluña vuelva a ser un pulmón".

"Las tres administraciones han invertido. Hay un régimen de transparencia y se puede ir a un portátil para ver cuánto se ha invertido. Todo es respetable, los ciudadanos pueden tener sus propias opiniones. Han salido de fondos europeos en su integridad, hay que medirla por el retorno. Cada euro se multiplica por 14. Que se hable con hosteleros, taxistas, restaurantes. El otro día cogí un taxi al Carpena y me dijo que era el cuarto viaje del día allí. Así que hay que medirlo. 40 millones de ingreso directo y 90-100 millones de exposición mediática para Málaga y Andalucía. El nombre de Málaga en la fase previa en Glasgow, Bolonia, Valencia y Hamburgo aparecía en la cancha y eso tasado por una empresa especializada vale 12 millones de euros. Los números son bastante buenos y es lo que hay que intentar hacer con el máximo respeto al dinero de los contribuyentes, es un dinero que inyectas en la economía real, la que arranca un taxi o levanta una persiana. No caba en un excel lo cualitativo. Vas a cualquier parte del mundo y conocen Barcelona y Madrid. Marbella y Málaga tienen su sitio, pero este tipo de acontecimiento te sitúan en un club de difícil acceso. Difícilmente vas a extraer una mejor correlación de inversión y retorno. Hay que preguntarle al hotel, al taxista, al trabajador temporal contratado...", razonaba Arrabal sobre los motivos de la inversión: "Cuando tienes un acontecimiento de interés es extraordinario, el trabajo de toda la gente que ha estado ahí de las tres administraciones. Ha sido un esfuerzo colectivo maravilloso, no puedo estar más orgullos como andaluz. Pudimos hablar con Djokovic tras el partido y estaba impactado, estaba a reventar el Carpena con Australia y Canadá, con un gran ambiente. El año que viene estaremos ahí de nuevo".

Se refirió Arrabal a otros temas

Málaga CF

"El Málaga tiene un papel muy importante para esta comunidad, especialmente por el carácter muy anclado, es una ventana al mundo, nos da visibilidad cada semana en la CNN en un resumen de un partido de LaLiga. Es muy importante. A mí me duele, soy malaguista, pero debo decir varias cosas. Si algo he aprendido en el fútbol es que es el fin del mundo todos los días y nunca lo es. Aquí pasó de todo. En sus diferentes siglas, el Málaga tiene más de 110 años. Hay que conservar la serenidad, pase lo que pase el malaguismo ya las vio de todos los colores. Que no cunda el pánico, el malaguismo va a seguir ahí como sentimiento y forma de etar en el mundo. Queda tiempo, hemos tenido que adaptar las expectativas que estamos viviendo. He hablado mucho con David Ferrer, director de la Copa Davis, me dijo una cosa que me encantó y le dije que se lo iba a copiar. 'La vida es no tener más aciertos, sino gestionar mejor los errores'. Las expectativas eran los que eran. Conozco a José María y Manolo, les tengo cariño y están dando lo mejor de sí, con su mejor saber y entender. El fútbol no es ciencia, uno no sabe muy bien cómo ni por qué. Las situaciones se envenenan. El mister tiene experiencia contrastada, lamento mucho que Pablo Guede no tuviera suerte. Mel está curtido, la plantilla tiene calidad. Un mal saque, siguiente saque. Si hablamos de lo deportivo e institucional es más complejo. Opinar desde la barandilla cuando otro está en la zanja es muy fácil. Desde el último ascenso de 2008, el malaguismo ha madurado. Vi una generación nueva, joven, que vivió la Champions, veo un sentimiento consolidado, no tan frágil. En el momento crítico de hace dos-tres años todos se unieron. Tenía mala pinta, se salvó un match-ball. Ha habido un compromiso absoluto de todos con la institución, de la afición, los medios, las instituciones... Es un patrimonio sentimental y se dan todos los ingredientes para que se produjera un efecto rebote. Es el propósito de todos, hay que dejar trabajar a los profesionales, es deseable que se pueda trabajar a medio plazo, es muy complicado construir año a año. Confío en que esta situación se va a revertir. Me gustaría dar una nota de optimismo. El aficionado debe estar con el equipo, apoyar a los jugadores, mientras estén son los mejores del mundo porque llevan la camiseta del Málaga. Estuve en el partido ante el Burgos el año pasado, animó impresionante, a muerte. Y cuando el equipo estuvo salvado se pronunció. Esta ciudad tiene todo el potencial".

Unicaja

"Sin ninguna duda, es una de las grandes banderas del deporte andaluz. A nivel baloncestístico es la máxima entidad, ha dado enormes alegrías, ha tenido una trascendencia más allá de lo deportivo. La ciudad de Málaga cambió su mentalidad y se sacudió muchos complejos desde la final de la ACB en 1995. Supuso el empujón que le hacía falta de autoestima a la ciudad, de igual a igual. Tuvo una influencia en la ciudad en general, no sólo en lo deportivo. Se están haciendo las cosas con mucha dedicación. Tengo un enorme concepto de Antonio Jesús López Nieto y tengo fe en que las cosas saldrán bien. Tiene que encontrar su camino y modelo. En el deporte profesional corremos el riesgo de que los resultados marquen la agenda, pero no pueden condicionar la forma de ser y estar. Hay una serie de elementos que son el centro de gravedad, como la cantera. Toda esa gran pirámide de niños y niñas que juegan son los que después pueblan la grada. Otros proyectos no tienen esa solidez. Comprendo a los que participan. Es necesario reencontrar ese camino. Se están haciendo cosas muy buenas. Quinto puesto puede coincidir con el presupuesto, el deporte no es matemáticas pero te da una referencia. Demuestra que se trabaja con seriedad y ojalá siga así. Con toda la ilusión".

Más acontecimientos

"Vamos a tener grandes acontecimientos deportivos en Málaga. El Centenario de la FEB va a tener un programa de actividades bastante extenso, la mayoría en Andalucía. Incluye varios torneos, masculinos y femeninos, que tocarán cuatro o cinco provincias. La selección española de baloncesto es la número uno del mundo y nos encanta formar parte de la familia y tocará disfrutar de ella".