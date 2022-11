Málaga quiere organizar más allá de 2023 las finales de la Copa Davis

En la jornada final de las finales de la Copa Davis en Málaga es momento de balances. Tras el sorteo de la fase previa de febrero que España eludió, comparecieron representantes de la ITF, su presidente David Haggerty, y su CEO Kosmos, Enric Rojas, para hacer las conclusiones pertinentes. Previamente, David Ferrer, director de las finales, fue mano inocente y afirmó que "ha habido muchos momentos grandes, lo que se ha vivido con las gradas llenas, con todos los fans apoyando a su países, ese ambiente de Davis Cup diferente a cualquier otro torneo... Lo he pasado francamente bien. Ha habido eliminatorias muy buenas. El Canadá-Italia de semifinales, el partido de España-Croacia, el de Pablo Carreño en el que hubo una gran pasión por el público. Estoy muy contento por cómo han salido las cosas, del trabajo de todo el equipo de Kosmos y feliz de que en Málaga se ha vivido toda la Davis, me lo he pasado muy bien, no ya como director sino como aficionado de este deporte".

Tanto Haggerty como Rojas valoraron positivamente el cambio de formato, dividiendo en septiembre y noviembre, y también glosaron las virtudes de la ciudad malagueña como sede de un evento planetario. "Todo el mundo podía tener dudas. Málaga no es una capital de un país ni de una región, pero tuvimos muchas conversaciones, con responsables de la Junta, con el alcalde... Y el feedback fue impresionante. Siempre puedes tener dudas por cómo la ciudad o la región respondía, pero rápidamente construimos algo sólido. Las reacciones son muy buenas, Málaga es una sede excelente. Es el más grande evento deportivo que esta ciudad albergó. Ellos están muy felices y estamos encantados de estar el año que viene otra vez", razonaba Rojas, que era cuestionado por la posibilidad de que el acuerdo se prolongue. La próxima primavera se elegirá el siguiente trienio, de 2024 a 2026. El hecho de que se hayan celebrado las tres últimas ediciones en Madrid y Málaga y la próxima también en la Costa del Sol propicia que la idea inicial sea llevarla a otro país, pero Andalucía y Málaga pretenden seguir contando con el evento, a sabiendas de que no es sencillo: "Hay un acuerdo con Málaga para seguir el año que viene, la idea es que a principios de enero vamos a empezar un proceso formal para dar opción a cualquier país a hacer una propuesta para tener las finales, hemos tenido en los últimos meses conversaciones con muchas ciudades que quieren albergar la Final a ocho, en abril-mayo decidiremos dónde se irá los tres siguientes año. Estamos comprobando que cada ciudad que organiza la fase de grupos o la final a 8 nos insiste en continuar, en Valencia quieren tener las finales, Málaga nos comunicó que le gustaría tener más años las finales... Tenemos que poner todo en una balanza y ver dónde se va del 24 al 26, antes del verano se decidirá. Valencia tiene cuatro años firmada la fase de grupo, las finales a ocho van a distinto ritmo en cuanto a ciclos. Terminaremos en el 23 estando cuatro años en España. No significa que no podamos seguir, pero es la Copa Davis el Mundial de tenis. Con Málaga decidimos hacer un contrato por dos años y luego veremos".

David Haggerty señalaba que "fue un año muy emocionante, se ha estabilizado el formato, funcionó por aficionados, jugadores... El formato previo era algo muy confuso para los jugadores. Estamos contentos, hemos llegado a un acuerdo con la ATP, ha habido una evolución en los dos último años". Se recordaba que el 21% del público ha llegado de fuera de España y el 55% de fuera de Andalucía. "Podemos decir que es un gran éxito, con este cambio dividiendo entre septiembre y noviembre ha significado mucho. En la fase de grupos hubo 134.000 personas repartidas en las cuatro sedes. En Málaga pasarán 63.000 personas entre todos los días. Todo suma 197.000, el año pasado fueron 150.000, es un gran salto", afirmaba Enric Rojas: "La atmósfera fue excelente, el jueves había 9.000 personas en el Pabellón por la mañana, muestra el poder de este formato, es todo muy positivo. El acuerdo con ATP va a ser mejor para estar con las tres semanas para la Davis, habrá muchas mejoras. Sobre el impacto mediático, sólo por ese año tuvimos la competencia de la Copa del Mundo de fútbol. La audiencia es 60-70% mayor que el año pasado, vamos en la correcta dirección".

Acerca de si había quejas por la centralización en España de las finales, Rojas explicaba que "no estamos preocupados por eso por las finales. España fue campeona, perdió en los cuartos de final el año anterior e igual ahora. La cantidad de aficionados que viene de otros países es alta, en la Copa del Mundo, el factor cancha pesa, pero no tanto. No he recibido criticas de otros países".

También se habló de la posibilidad de volver a poner puntos ATP en la Davis, algo que es una vieja demanda para que los jugadores vean premiadas sus actuaciones en la Davis en el ranking. Se trabaja en ello. Y también la idea es seguir jugando sobre la misma superficie para dar continuidad al suelo donde se juega en el final de temporada.