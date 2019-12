El laboratorio de las Guerreras está en Torremolinos

"El trabajo ya está todo hecho, para mí ya es disfrutar aunque suframos viendo el partido", cuenta satisfecho el malagueño José Luis López Becerra al otro lado del teléfono. Sus días libres en su trabajo de funcionario los pide en función del calendario del balonmano. Es el analista de vídeo de las selecciones españolas femenina y masculina y cuando llegan Europeos o Mundiales faltan horas en el reloj. "Puedo estar 14 horas al día sentado editando vídeos. En torneos tan cortos y con tantos partidos no hay otra manera", relata. El laboratorio de las Guerreras que están llenando de orgullo al balonmano y al deporte español desde Japón está en Torremolinos. Allí, entre pantallas y ordenadores, López Becerra visiona todos los partidos de los rivales, hace el primer filtro de información que le llega al cuerpo técnico dirigido por Carlos Viver.

López Becerra es entrenador nacional, estuvo en el Costa del Sol femenino, en el Sierra Cazorla, Summa Hoteles y Malagueta masculino desde los años 90. Vio en el análisis de los partidos un nicho importante que ha crecido exponencialmente en los último años. Al lado de Curro Lucena, hasta hace poco entrenador del Trops Málaga, empezó a mediados de la década pasada a analizar vídeos. Desde 2010 trabaja con la selección española femenina, en la etapa de Jorge Dueñas. Desde que Paco Blázquez preside la Federación también trabaja en la masculina. "Analizo el juego de los rivales, por ejemplo, en el femenino, tanto en ataque como en defensa. Hago el primer filtrado, categorizo todo lo que hace el contrario en los dos lados de la pista por la sistemática de juego según parámetros que tenemos. Un cruce, una basculación... Diseccionamos el juego y todo lo que ocurre. Ese primer filtrado lo pasamos a José Prades, ayudante de Carlos Viver. Es un trabajo en equipo optimizado. Soy el primero que lo ve todo, se lo filtro a ellos. Y de ahí saca el análisis el cuerpo técnico.

"En 2010 estábamos con el software en pañales, pero el análisis en todos los deportes ha crecido una barbaridad", asegura López Becerra, que enfatiza la importancia del análisis en la portería: "Si paran mucho es porque son buenas, pero hay un estudio del lanzamiento del rival al detalle junto a Vicente Álamo, que se encarga del trabajo en la portería. Le filtra trabajo directamente a Silvia, Merche y Darly. El trabajo táctico colectivo en ataque y defensa y los lanzamientos en las porterías son los campos fundamentales que analizamos. Es un curro enorme. No empezamos con la competición, dos meses antes preparamos ya el Mundial, aunque claro, todo evoluciona con la competición. Para preparar la final, como ya se acumulan tantos partidos en el Mundial, los tenemos en cuenta. Ha habido cambio de entrenador, hay jugadoras que faltan, lesiones...".

"Apenas veo los partidos de España. Por ejemplo, la semifinal contra Noruega la tenía puesta de fondo en la pantalla grande, pero cuando terminó la semifinal ya tenían cortado el partido de Rusia-Holanda"

Durante la competición es cuando más intensidad hay, pero hay una labor previa, explica el analista malagueño. "Hay un trabajo de base hecho, pero se actualiza. He cortado todos los partidos pero no le ponemos todos a las jugadoras. Por ejemplo, de Holanda se verá la semifinal contra Rusia y los tres partidos de la Main Round. Un análisis de 15 minutos de su ataque y 15 de su defensa. Todo muy condensado, hay tanta información que la clave es dar las cuatro cosas esenciales. No sabría cuántas horas se emplean para esa media hora que ven las jugadoras, pero son muchas, muchas. A veces viajo y a veces no. A Japón fueron con mucha antelación y no podía pedir tantos días. El desfase horario hace que desde las cuatro y las cinco de la mañana estuviera ya activo. Aunque resulte paradójico, apenas veo los partidos de España. Por ejemplo, la semifinal contra Noruega la tenía puesta de fondo en la pantalla grande, pero cuando terminó la semifinal ya tenían cortado el partido de Rusia-Holanda para que lo tuvieran disponible fuera cual fuera el rival. En una competición de este tipo, no te da tiempo a trabajar sobre tu juego porque ya ganas o pierdes y te centras en el siguiente rival. Al Trops Málaga le echo un cable, pero es otra sistemática a una semana vista".

López Becerra utiliza varios programas de software para el análisis de partidos. "Ahora mismo uso el XPS Sideline, lo bueno que tiene es que tenemos un servidor de la IHF y 10 minutos después ya tenemos el partido a mucha calidad para descargarlo. Me lo bajo aquí en Torremolinos. Tenemos las cuentas vinculadas con los técnicos y yo directamente todos esos análisis los meto ahí y los técnicos ya lo tienen todo cortado. La tecnología ha mejorado una pasada, lo que nos permite a 10.000 o 13.000 kilómetros trabajar a tiempo real", relata el técnico sobre cómo es el proceso de análisis, que también incluye el uso del big data. "Di hace poco una ponencia en el IAD sobre el uso de los datos, que cada vez son relevantes. La IHF tiene estadística buena. Da información, pero ya vemos esa información relevante en el vídeo. Ya nos canta lo que es más relevante. Siempre intentamos pillar puntos fuertes y débiles del rival. Te puede coger Rusia, porque es un equipazo y tiene mucho físico, algo que no se nos da tan bien, y te gana por 10, pero no es por falta de trabajo".

"El equipo tiene un chute de motivación y energía que lo veo imparable. Holanda es un equipo muy completo, pero hay armas para pararlo y vamos a tener opciones"

Y ahora llega la final, el oro está al alcance y López Becerra piensa que hay una buena opción de ganar a Holanda. "Hay intangibles porque su grupo primero fue muy fuerte y su main round ha sido increíblemente dura. Su mejor partido fue la semifinal, que fue de mucho desgaste. Nosotras también después de tantos partidos, pero ellas físicamente están muy castigadas. Tiene un estilo parecido a Nourega, a la que le impedimos correr. La preparación del partido fue bestial, el equipo está enchufado y la aproximación fue primorosa. Para dejar a Noruega en 22 goles tienes que haber acertado en el planteamiento. Si te equivocas, te pasan por lo alto. Las jugadoras ya están viendo la defensa de Holanda y por la mañana del partido verán el ataque. Holanda te saca rápido, corre mucho contraataque. Parándole el juego vamos a tener opciones", cuenta el analista de la selección, que, pese a que trabaja con datos e imágenes, señala al aspecto mental como lo que puede desequilibrar la balanza en la final. "Tienen un nivel de motivación que es un pasada. Tenemos una segunda vida después de que se dependió de otro partido, el Suecia-Montenegro. El hilo entre jugar la final o pelear por el noveno y décimo puesto es finísimo, un gol, un detalle. El equipo tiene un chute de motivación y energía que lo veo imparable. Holanda es un equipo muy completo, pero hay armas para pararlo y vamos a tener opciones. Ahora el ritmo de trabajo allí es una locura. Hay 50 mil llamadas de prensa, mensajes, preparar los vídeos, hay que entrenar, no hay tiempo material, pasa todo muy rápido. Hay un médicos y dos fisios. Con tantos partidos en pocos días, es un castigo físico bestial y es clave".

"Todo el trabajo táctico está finalizado desde el viernes, pero sigo viendo partidos", acaba López Becerra desde el laboratorio de las Guerreras, situado en Torremolinos. Este domingo harán, ganen o pierdan, historia para el balonmano español.