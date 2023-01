El orgullo del BeSoccer UMA Antequera: "Hicimos un trabajo grandioso"

entrenador de BeSoccer CD UMA Antequera, Tete, se marchó muy satisfecho Pese a la derrota en la tanda de penaltis, el, se marchó muy satisfecho de la actuación de su equipo en la semifinal contra Inter FS, en el que era su debut en una Supercopa de España : “Es para estar orgullosos”, manifestó, subrayando el esfuerzo de su equipo y la capacidad de reponerse cada vez que su rival se adelantaba en el marcador. “Durante el partido se nos pusieron muchas piedras en el camino y el equipo no bajó los brazos”, dijo el técnico malagueño.

Como demuestra el marcador, la semifinal entre BeSoccer CD UMA Antequera e Inter FS fue un “partido muy igualado”. En cambio, hubo distintas fases. Tete vio que el equipo madrileño estuvo mejor en la primera parte, creando ocasiones: “Nos metieron atrás, pero en la segunda parte dimos un paso adelante y demostramos la personalidad y todas las cosas buenas que hemos hecho durante esta temporada y la pasada”, aseguró el técnico. Eso sí, dice que se marcha con “mal sabor de boca” porque tuvieron la oportunidad de ponerse por delante en varias ocasiones y dice que le hubiera gustado “ver la reacción del equipo con marcador a favor y ver cómo hubiera reaccionado Inter FS”.

La ocasión más clara de colocarse en ventaja la tuvo Miguel Conde, autor de un doblete, que no pudo transformar un lanzamiento de penalti con empate a dos. Luego, el punto fatídico les volvió a condenar en la tanda decisiva: “Los penaltis ya sabemos cómo son, unas veces te dan el pase y otras veces te dejan fuera”, explicó Tete. En cualquier caso, piensa que se tienen que ir “orgullosos” porque BeSoccer CD UMA Antequera sigue “dejándose todo en la pista”. “Yo creo que ese es el camino. Tenemos muchas armas, pero una de las armas es que no nos podemos rendir. Unas veces ganaremos, otras veces no ganaremos, pero nuestras señas de identidad deben ser claras y debemos competir siempre como hemos hecho hoy”, declaró.

“Cada vez que nos hacían un gol dábamos un paso adelante”, recuerda el entrenador. Hasta en cuatro ocasiones se adelantó Inter FS y siempre consiguieron empatar el partido. “El equipo hizo un grandioso trabajo. Aparte del penalti hemos tenido un par de ocasiones también, pero ganaron y había que darle la enhorabuena a Inter FS”, dijo Tete. Por parte de BeSoccer CD UMA Antequera, el próximo compromiso lo tienen en apenas una semana contra Xota FS. Será el inicio de la segunda vuelta y el regreso a la competición liguera, donde el conjunto malagueño buscará asegurar la permanencia y, si es posible, soñar con estar entre los ocho primeros a final de temporada. Tete también tuvo un mensaje para la afición tras su partido de la Supercopa de España: “Es para sentirse muy feliz y muy orgullosos de ver camisetas verdes de la UMA a más de 600 kilómetros de Málaga. Nos sirve mucho. Hacen un esfuerzo por animarnos, notamos su calor y a nivel de motivación es brutal”.