Bea González se pierde el Major de Roma por un trombo en el pie izquierdo

La malagueña Bea González tiene que parar. Un trombo en el pie izquierdo, lesión delicada y que exige reposo, le hará perderse el Italy Major de Roma, el torneo más importante del Premier Padel en esta fase de temporada y otra posible catapulta, actualmente número 2 del mundo junto a Delfi Brea. Es el segundo Major del curso tras el jugado en Qatar, donde Bea hizo cuartos de final. Se desconoce el tiempo exacto de baja, pero la paleña desliza que no es grave. Pierde oportunidad clara de optar al número uno del mundo a corto plazo, un Major que reparte 2.000 puntos para la pareja ganadora. "Hola a todos. Están siendo unos días duros, desde el lunes tengo un dolor y una hinchazón muy fuerte en el pie izquierdo. Después de haberme hecho varias pruebas me han diagnosticado un trombo en el pie. Por suerte es superficial. Aún así, tengo que tratarlo con cuidado ya que podría ir a peor. Esto significa que tengo que estar unos días fuera de la competición, por lo que me perderé el Major de Roma. Me duele en el alma, un torneo tan especial, tan importante y que esperaba con tanta ilusión. Estoy triste no os lo voy a negar, pero son cosas que pasan y la salud está por encima de todo", escribía Bea González en su cuenta de Instagram.

"Ahora toca levantar cabeza, recuperarme bien y volver fuerte. Os aseguro que a la vuelta seré otra, pienso comerme el mundo, siempre con una sonrisa", añadía la malagueña, que vivía el mejor momento de su carrera deportiva. Cuatro títulos seguidos junto a Delfi Brea: Puerto Cabello, Bruselas, Sevilla y Asunción, todos de categoría P2 de Premier Padel.

María de Valdés, octava en el Europeo de Belgrado

La española Ángela Martínez se quedó a las puertas del podio en los Europeos de Belgrado tras concluir este miércoles en cuarta posición su actuación en la prueba de los 10 kilómetros de aguas abiertas. La malagueña María de Valdés, vigente subcampeona mundial, acabó en octavo lugar, puesto de finalista que demuestra que la puesta a punto va en orden.

Martínez, que entrena en Málaga en Inacua desde años atrás, firmó un crono de 2h01:01.4 y se quedó a 2.9 segundos de la medalla de bronce que fue para la nadadora italiana Giulia Gabbrielleschi con una marca de 2h 00.58.5. Algo más lejos quedó la ilicitana, que llegaba a la cita tras imponerse el pasado mes de mayo en la prueba de la Copa de Europa disputada en la localidad italiana de Piombino, de la ganadora de la prueba, a alemana Leonie Beck, que se alzó con la victoria con un registro de 2h00:54.8.

Beck, que revalidó el titulo de campeona de Europa que conquistó hace dos años en Roma, arrebató la medalla de oro en la última brazada a la italiana Barbara Pozzobon, que tuvo que 'conformarse' con la plata tras tocar la tabla una décima después que la germana. Un emocionante final que culminó la remontada de Leonie Beck, doble campeona del mundo en los 5 y 10 kilómetros en los Mundiales de Fukuoka 2023, que mediada la prueba ocupaba la novena posición a 11.8 segundos de la cabeza de la prueba. Desventaja que la germana fue poco a poco reduciendo hasta situarse en la primera posición a poco menos de medio kilómetro para la linea de meta. Sin embargo, la italiana Pozzobon, que a diferencia de Beck ocupó en todo momento posiciones de cabeza, no estaba dispuesta a rendirse y con un último acelerón volvió a situarse en la primera posición.Un esfuerzo que la nadadora transalpina acabó pagando en los últimos metros en los que la de Treviso vio como Leonie Beck le arrebataba la victoria por tan sólo una décima tras un vibrante esprint final.

Lucha por las medallas en la que no pudo meterse la española De Valdés, plata en los Mundiales celebrados el pasado mes de febrero en Doha, tras concluir octava con un tiempo de 2h01:22.2, casi medio minuto más -27.4- que la ganadora de la prueba. El desenlace parecía que iba a ser muy distinto al paso por el kilómetro 7,3, en el que la malagueña ocupaba la cuarta posición a unos escasos seis segundos de la primera plaza, que parecían perfectamente remontables. Pero De Valdés, que como Ángela Martínez se encuentra en el tramo final de la preparación para los Juegos Olímpicos de París, se fue poco a poco descolgando hasta llegar a los últimos mil metros sin opción de pelear por las medallas.

Un podio que María de Valdés tendrá una nueva oportunidad de alcanzar, al igual que Martínez, en la prueba de los 5 kilómetros que se disputará este jueves, una distancia en la que la de Fuengirola fue plata en los Europeos disputados en 2022 en Roma. Por su parte, la madrileña Candela Sánchez, la tercera representante española, finalizó en decimonovena posición con una marca de 2h 04:59.1.