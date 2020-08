Bea González quiere la final

La joven malagueña Bea González y su pareja de juego Marta Ortega consiguieron ayer meterse en las semifinales del Adeslas Open de pádel que se está celebrando estos días en Madrid a puerta cerrada. La pareja se impuso en un par de sets a la dupla Amatriaín-Llaguno por 6-3 y 6-4 y hoy jugarán la semifinal ante Sánchez y Salazar, terceras en el ránking nacional.

González y Ortega confirman de esta manera su buen estado de forma desde el retorno de la competición tras la crisis provocada por el coronavirus COVID-19 y avanzan en un torneo en el que han demostrado su solidez en el juego desde las primeras eliminatorias. La jugadora de El Palo tratará de confirmar su momento propicio en el choque de hoy que puede darle su segunda final consecutiva en pocas fechas.

Además de Bea González, la malagueña Carolina Navarro, junto con su habitual compañera de juego Ceci Reiter, también llegó hasta los cuartos de final del torneo que se está celebrando en la capital de España aunque no pudo pasar de ronda después de caer contra la pareja Triay-Sáinz por un doble 6-3. Navarro-Reiter completaron un buen torneo a pesar de no entrar en los últimos envites del mismo. “Hoy no pudimos encontrar el antídoto. Nos vamos tranquilas sabiendo que lo intentamos todo pero conscientes de que hay que seguir trabajando. Aplauso a Gemma y Lucía que fueron mejores. Vamos TEAM a seguir”, dijo Carolina Navarro en las redes sociales al término de su partido.

En el cuadro masculino ninguno de los representantes malagueños pudieron alcanzar los cuartos de final de la competición que está siendo especialmente dura aunque sí que bastantes de los representantes de la provincia solventaron gran parte de eliminatorias y llegaron hasta los octavos de final donde hubo hasta tres representantes malagueños.