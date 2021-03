Benahavís presenta a las embajadoras de la Solheim Cup 2023

El bello Parque Torre Leonera de la localidad malagueña de Benahavís ha servido de escenario para la presentación del Programa Club Ambassador, iniciativa asociada a la Solheim Cup 2023 que ha congregado a 40 embajadoras de esta competición internacional por equipos que reunirá en suelo español por primera vez en la historia del torneo a Europa y Estados Unidos del 18 al 24 de septiembre de 2023 en Finca Cortesín (Costa del Sol, Andalucía). Este programa pretende acercar la Solheim Cup a golfistas de todo el mundo y permitirá que los clubes y entidades participantes disfruten de un buen número de ventajas asociadas a su promoción (como, por ejemplo, disponer de un paquete de viajes en condiciones especiales para la Solheim Cup 2021 que se disputará este año en Estados Unidos). Para ello se ha creado la figura de embajadora de la Solheim Cup 2023, que identificará a aquellas jugadoras y socias de clubes especialmente dotadas para ilusionar, movilizar y transmitir, cualidades todas ellas imprescindibles para difundir la importancia y el orgullo de acoger la Solheim Cup en 2023. Después de asegurarse el respaldo unánime de las instituciones españolas y andaluzas (todas ellas representadas en el Parque Torre Leonera), gracias a esta iniciativa la Solheim Cup 2023 estrecha sus lazos con el colectivo de aficionados al golf, un hecho que quedó refrendado en la ceremonia de entrega de credenciales a las embajadoras que presidió el alcalde de Benahavís, José Antonio Mena, y en la que también intervinieron Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, José Carrasco, alcalde de Casares, y Pablo Mansilla, presidente de la RFGA. A este acto acudieron 40 embajadoras de diez nacionalidades diferentes, primeras representantes de un colectivo que ya cuenta con socias en España (encabezadas por Ana Belén Sánchez, jugadora que disputó la Solheim Cup de 2003) y al otro lado del Atlántico (como la profesional andaluza Belén Mozo, afincada actualmente en Colombia, y Azucena Maldonado, presidenta de la Latina Golfers Association de Los Ángeles, EE. UU.) y cuyo entusiasmo y motivación quedó patente durante la ceremonia. José Antonio Mena, alcalde de Benahavís y anfitrión de esta, remarcó en su intervención la importancia de la Solheim Cup 2023 para Benahavís y la Costa del Sol, además de recalcar el papel fundamental que desempeñarán las embajadoras para que la Costa del Sol, Andalucía, España y el mundo entero respiren golf desde ahora hasta que se celebre la edición de 2023.“El evento que tendrá lugar dentro de algo más de dos años tiene una trascendencia fundamental para la Costa del Sol, así que el llamamiento que se hace con la puesta en marcha de este programa es importantísimo. Quería dar las gracias en este acto a Montse, María, Rocío, Lola y todas vuestras compañeras. Vosotras, las embajadoras, sois las encargadas, a lo largo de estos años, de dar a conocer este evento y su escenario, la Costa del Sol y Andalucía, en un momento en que estos esfuerzos son más necesarios que nunca para transmitir las bondades del sur de España”, destacó José Antonio Mena.Por su parte, Pablo Mansilla, presidente de la RFAG, quiso hacer hincapié en la trascendencia que tiene la ilusión como motor de un evento internacional de estas características y en el protagonismo imprescindible de las federadas de golf para vertebrar una iniciativa de este calibre.“La Solheim Cup no es solo importante para el turismo, que lo es, sino también para el deporte. Va a ser la primera vez que tengamos una Solheim Cup aquí en España, algo importantísimo para el deporte malagueño, para el deporte costasoleño, el deporte andaluz y el deporte español… y sobre todo para el deporte femenino. Y vosotras tenéis que transmitir lo que va a ser la Solheim Cup en todas partes (Andalucía, Costa del Sol, Marbella, Benahavís, Casares), porque la Solheim Cup se tiene que respirar en todas partes, y tenéis que hacer mucho ruido. Como se hace en la Solheim Cup: con muchísimo respeto, pero que todo el mundo sepa que estamos aquí, que el golf es un grandísimo deporte, el primero en licencias femeninas en Andalucía, y que tenemos que ser muchísimos más”, indicó Pablo Mansilla.La Solheim Cup 2023, acontecimiento de excepcional interés público cuya sede oficial es Finca Cortesín, está patrocinada por PING, Costa del Sol y Rolex como global partners; y por Andalucía, Acosol, el Ayuntamiento de Marbella y el Ayuntamiento de Benahavís como official partners, Solán de Cabras, Eversheds Sutherland y el Ayuntamiento de Casares son proveedores oficiales. Marca y Radio Marca son medios oficiales. Colaboran es su organización LET, LPGA, RFEG, RFGA, y Deporte & Business.