Berrettini, un finalista de Wimbledon que espera a Davidovich con ganas de "revancha"

Alejandro Davidovich-Matteo Berrettini. Duelo de máxima exigencia para el tenista malagueño en los octavos de final del US Open, que se jugarán este domingo en Flushing Meadows, en Nueva York. Después de su trabajada victoria ante el colombiano Galán, el nivel de dificultad se eleva bastante ante un jugador completísimo, finalista de Wimbledon y que ronda el Top 10. Ambos jugadores se enfrentaron una vez antes, en la tierra batida de Montecarlo en 2021, y Davidovich ganó en dos sets (7-5 y 6-3). Berrettini, cabeza de serie número 13 y 14 del mundo, venció a Andy Murray en la tercera ronda en cuatro sets.

"Creo que jugamos una sola vez y yo perdí. Estoy deseando tomarme una revancha", dijo Berrettini tras el partido ante el histórico jugador escocés sobre el español: "Es un gran jugador, muy atlético, será un duelo duro pero estoy listo para la pelea". Davidovich tiene ya el respeto del circuito. Ha jugado una final de Masters 1000, unos cuartos de final en Roland Garros, es la segunda vez que pisa la cuarta ronda del US Open, está estabilizado entre los 50 mejores del mundo... Pero para crecer hay que pisar el acelerador y afrontar grandes retos. Berrettini es uno de los exponentes de la nueva ola de italianos que amenaza con dominar, con varios jóvenes pujantes.

“He jugado en una ocasión contra Matteo y entrenamos una semana antes del US Open. Nos conocemos bien y será una dura batalla. Ahora tengo más confianza que el primer día. Estoy jugando mejor y seguro que disfrutaré de esa pelea con Matteo porque quiero estar ahí”, decía Davidovich tras el partido ante Daniel Galán, que le exigió en cuatro sets, pero ante el que acabó imponiendo su mejor juego. Analizaba un partido con muchas aristas. “Sabía que iba a ser un partido complicado, Daniel estaba jugando muy bien, tenía a toda la grada con él. Después del primer set fui mentalmente más fuerte. Físicamente estaba bien, pero al final del segundo parcial me volví algo tenso y consiguió ganarme ese set. Después, fui al baño para restablecer mi mente. Estaba más concentrado en lo que pasaba fuera del juego que en lo que ocurría en pista. En el tercer y cuarto set he jugado muy bien, disfrutando cada momento, concentrándome en cada punto. No me importaba el marcador. Estoy contento por la victoria. Ahora, deseando enfrentarme a Berrettini, es un gran jugador. Lucharé para intentar ganar ese partido”.

Un aspecto que habló bien de Davidovich en su partido fue que manejó bien la presión de tener un público adverso en la pista 17, con muchos colombianos apoyando a Galán. “Estaba todo el país de Colombia. No ha sido nada fácil jugar ahí. Había mucho ruido, le apoyaban en cada punto. Sabía que iba a ser duro porque lo escuché el otro día. Me preparé mentalmente para el partido”, refería sobre lo que era un ambiente típico de Copa Davis clásica.

“Simplemente lo hago, no lo pienso", respondía el malagueño cuando se le cuestionaba por sus clásicas caídas al suelo en los tiros imposibles: "Si tengo que tirarme o saltar para ganar un punto, no me importa mi cuerpo. A veces hago lo que sea para hacerme con ese punto. Por supuesto, mi cuerpo me importa, pero sé cómo tirarme (risas). Disfruto de estos momentos. Si tengo que tirarme, debo estirar las piernas. No me importa porque físicamente soy fuerte, sé que me recuperaré de eso”.