Davidovich doblega a Galán y está en octavos de final del US Open

Paso firme de Alejandro Davidovich, que va cubriendo lagunas físicas y mentales para llegar a los octavos de final del US Open e igualar su mejor actuación en el cuarto grande de la temporada. En 2020 fue eliminado ahí por Zverev. Dominó al colombiano Daniel Galán, rocoso jugador que rebasa el 1.90 y que exigió una buena versión del malagueño. Al final se notaron los 60 puestos de diferencia en el ranking mundial. Con un ambiente que recordaba en algún momento a la Copa Davis, con muchos colombianos en las gradas de la coqueta pista 17 de Flushing Meadows jaleando a su jugador y aplaudiendo fallos del español, Davidovich supo tenerse y remontar situaciones adversas. Ganó por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4, venciendo en los últimos cinco juegos del partido para venir desde un 1-4 y tumbar a un Galán que acabó extenuado mientras Davidovich pegaba saltos celebrando el triunfo. El crecimiento físico es grande también, aunque quizá ha gastado de más por tiempo en pista pensando en el futuro en las primeras rondas.

Davidovich marcó distancias desde el comienzo. Rompió el saque de su rival en el primer juego de los tres primeros sets. Ganó el suyo con solvencia, sin ceder ninguna bola de break, durante toda la primera manga para llevarse el 6-4. Rompió también el saque en el primer juego de la segunda y tuvo bola de rotura pare el 3-0, pero reaccionó Galán, jugador curtido de los que saben lo que vale estar en una situación así. Ha entrado recientemente en el Top 100, pero se comporta con madurez. No en vano, había ganado en primera ronda a un jugador del nivel de Tsitsipas en cuatro sets. Poco a poco fue rascando y recuperó el break. Davidovich se encasquilló y acabó entregando el set cuando tenía el tie break a mano.

Pasó por el vestuario cinco minutos para aclarar ideas Davidovich. Y lo hizo. Salida en tromba para colocarse 5-1 con dos breaks. Pero, otra vez, algunas dudas. Cedió su saque cuando iba a por su segundo set y tuvo que postergarlo hasta el 5-4. Sufrió y lo trabajó pero se llevó el 2-1 en sets. Quedaba remachar la faena. Pero parecía que el quinto set, otra vez, merodeaba. Empujado por el público colombiano, Galán subió el nivel y se colocó 4-1, metiendo presión al malagueño. En otro de los detalles de que la maduración no es total pero sí mayor, el malagueño no se abandonó y siguió peleando. Recuperó el break y hubo un momento clave del partido. Con 4-3 para el colombiano, el rinconero sacó un juego durísimo, con casi 20 minutos de duración y 19 puntos. Ahí olió la sangre y el partido ya no se le escapó. Encadenó cinco juegos seguidos para levantar los brazos y llevarse un partido trabajado que le permite estar entre los 16 mejores del torneo y competir en la segunda semana. Subida en el ranking garantizada, pero queda aún faena por delante. Este domingo, los octavos de final.