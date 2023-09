Bjorn Borg selecciona a Alejandro Davidovich para la Laver Cup

El capitán Bjorn Borg ha seleccionado al malagueño Alejandro Davidovich, 25 del ranking mundial, para reemplazar a Holger Rune, quien se retiró debido a una lesión y se optó por invitar al malagueño para participar con combinado europeo en el evento que se celebrará en Vancouver del viernes 22 al domingo 24 de septiembre.

"El año pasado formamos un equipo increíble", dijo Davidovich Fokina: “Me preguntaba si algún día me van a llamar si me va muy bien en la circuito. Mi objetivo este año era jugar de forma más consistente todo el año”. El ex campeón juvenil de Wimbledon, que se convirtió en profesional en 2017, ha construido constantemente su ranking gracias a algunos resultados llamativos en el escenario mundial y logró el puesto 21, el mejor de su carrera, en agosto después de alcanzar las semifinales del ATP Masters 1000 en Toronto.

Consiguió su primera victoria sobre un jugador entre los 10 mejores en el Masters de Montecarlo de 2021 contra el número 10 Matteo Berrettini y llegó a los cuartos de final. De nuevo en Montecarlo en 2022, una victoria en segunda ronda sobre Novak Djokovic impulsó a Davidovich Fokina a su primera final de Masters, cayendo ante su compañero Stefanos Tsitsipas en la lucha por el título. Clasificado en el puesto 46 en Roland Garros ese año, sorprendió a Casper Ruud en su partido de tercera ronda camino a sus primeros cuartos de final de Grand Slam.

En 2023, su clasificación siguió mejorando después de llegar a cuartos de final en cuatro eventos, incluido el ATP Masters en Indian Wells y las semifinales en Toronto. Davidovich Fokina se une a Stefanos Tsitsipas (5), Andrey Rublev (6), Casper Ruud (9), Hubert Hurkacz (16), Gael Monfils (140) y el suplente Arthur Fils (44) en la alineación del Equipo Europa de 2023. "En la Laver Cup juegas contra los mejores jugadores del mundo", dijo. "Estoy emocionado de ser parte del equipo de Europa, de compartir la cancha con otros grandes jugadores y de que ellos te apoyen". Los estadounidenses Tommy Paul, Taylor Fritz y Frances Tiafoe más el canadiense Felix Auger-Aliassime y el argentino Cerundolo conforman el equipo de resto del mundo.